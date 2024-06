Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: s'approche des 7600 pts avant le retour de New York information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le CAC40 gagne près de 0,3% ce matin, autour des 7595 points, profitant notamment de la hausse du luxe, avec +1,3% pour Kering et Hermès.



Les investisseurs attendent la réouverture de Wall Street, qui était fermée hier pour la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage ('Juneteenth') et dont l'orientation pourrait donner une nouvelle impulsion aux marchés.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture en territoire positif après les nouveaux records établis mardi soir, grâce notamment à la poursuite de la hausse de Nvidia, désormais première capitalisation mondiale.



En Europe, peu d'annonces sont attendues du côté de la BoE, qui communiquera sa décision sur les taux à 13h00.



Le récent ralentissement de l'inflation, qui a atteint le mois dernier l'objectif de 2% établi par la banque centrale, commence pourtant à alimenter les spéculations sur une prochaine baisse de taux.



'Les signaux envoyés par l'économie britannique sont contradictoires', soulignent les analystes d'Oddo BHF, qui mettent en avant d'un côté une croissance 'robuste' et la hausse des salaires et des prix des services, mais aussi un taux de chômage en hausse et un marché de l'emploi 'proche d'un point d'inflexion'.



'Une baisse des taux n'est pas attendue cette semaine mais le cycle baissier devrait s'amorcer en août ou septembre', pronostique la banque privée.



Avant la BoE, la Banque nationale suisse devrait maintenir dans la matinée l'orientation accommodante de sa politique monétaire, peut-être en procédant à une nouvelle baisse de taux.



Plusieurs statistiques viendront par ailleurs rythmer la séance aux Etats-Unis, avec la publication des derniers chiffres de l'immobilier, de l'indice de la Fed de Philadelphie et des inscriptions aux allocations chômage.



Sur le marché obligataire, l'écart entre le rendement du Bund allemand à dix ans (2,42%) et celui de son équivalent français de même échéance (3,17%) se stabilise à un peu moins de 80 points de base, au plus haut depuis 2012.



L'euro faiblit de nouveau pour revenir autour de 1,0735$.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bic indique actualiser ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2024, en raison d'un environnement macroéconomique difficile avec notamment 'une baisse modérée à élevée à un chiffre du marché des briquets aux États-Unis (en valeur)'.



Dassault Systèmes annonce que Mahindra & Mahindra, constructeur indien d'automobiles et d'engins agricoles, a opté pour sa plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud afin d'accélérer l'intégralité du processus de développement de ses nouveaux produits.



Technip Energies annonce avoir remporté un contrat 'significatif' (entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires selon sa terminologie) auprès d'Indian Oil Corporation Limited (IOCL), qui sera comptabilisé dans les prises de commandes du deuxième trimestre 2024.



Le groupe Canal+, filiale de Vivendi, a annoncé jeudi avoir porté à 36,8% sa participation au sein du service de streaming asiatique Viu, conformément à l'accord conclu avec le hong-kongais PCCW l'an dernier.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.