Paris: s'approche des 7300 avant les données sur l'inflation information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 10:45

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille près de 0,3%, autour des 7290 points, une certaine prudence se faisant ressentir avant la publication de chiffres de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis susceptibles de conforter le rebond du marché, ou au contraire le faire replonger.



Les intervenants attendent ainsi avec une certaine fébrilité les premières statistiques des prix à la consommation dans la zone euro pour le mois de mars, qui seront dévoilées à 11h00.



Les économistes attendent une nette décrue de l'inflation en raison de l'effet de base lié aux coûts de l'énergie, mais l'indice sous-jacent (hors énergie et alimentation) pourrait encore peiner à refluer, ce qui pourrait amener un regain de volatilité.



Toujours du côté des statistiques, le Département américain du Commerce publiera à 14h30 son indice 'PCE', l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, un rendez-vous là encore très attendu par les marchés.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes sur les taux de la Réserve fédérale et favoriser une nouvelle poussée des rendements des emprunts d'Etat, et donc provoquer de nouvelles secousses sur les marchés.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans apparait figé à 3,54% en attendant les derniers chiffres de l'inflation US.



Le dix ans allemand se tend quant à lui à 2,36%, alors que les données sur l'inflation publiées hier en Allemagne se sont révélées mitigée.



Alors qu'ils espéraient un retour au calme après le début d'incendie qui s'est déclaré sur le compartiment bancaire, les investisseurs réalisent que les incertitudes tenaces sur l'économie vont rendre le chemin de la hausse plus cahoteux que ce à quoi ils s'étaient habitués depuis le début de l'année.



Ce matin, les investisseurs ont déjà pu prendre connaissance de plusieurs statistiques concernant l'Hexagone. Ainsi,sSelon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 5,6% sur un an en mars 2023, marquant donc un net ralentissement après +6,3% le mois précédent.



Par ailleurs, en février 2023, les dépenses de consommation des ménages français en biens baissent sur un mois de 0,8% en volume, après une hausse de 1,7% en janvier, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Enfin, toujours en février 2023, les prix de production de l'industrie française se replient sur un mois (-0,7% après +1,3%), en particulier ceux des produits destinés au marché français (-0,9%).

Sur un an, ils décélèrent mais continuent d'être en forte hausse, à +13% après +14,5%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Viel & Cie publie pour 2022 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 44,3% à 73,6 millions d'euros et une marge d'exploitation améliorée de 1,3 point à 9,9% pour un chiffre d'affaires en croissance de 15,7% à 989,6 millions (+10,1% à cours de change constants).



ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir conclu auprès de quatre banques japonaises un accord sur une ligne de financement de cinq milliards de dollars pour sa co-entreprise avec Nippon Steel en Inde.



Enfin, Casino a annoncé vendredi le succès de son offre de rachat lancée la semaine passée sur une émission obligataire de sa filiale Quatrim, qui devait arriver à maturité janvier 2024.