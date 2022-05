Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris s'approche des 6.200pts avec des rachats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:54









(Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - Les rachats à bon compte s'accélèrent à la bourse de Paris après quatre séances consécutives de correction: le CAC qui gagne près de 1.5% vers les 6.180 points à la faveur d'une nette détente des taux longs avec -9Pts sur nos OAT à 1,539% et un écart identique sur les Bunds à 1,005%. Outre-Atlantique, après le test des 3,20% lundi matin, la rémunération des T-Bonds rétrograde de -10Pts à 2,98%. La volatilité pourrait néanmoins rester élevée pendant quelque temps, au moins jusqu'à ce que les chiffres économiques montrent que l'inflation est en train d'atteindre un plateau, ce qui pourrait se confirmer dans les statistiques américaines prévues mercredi. ' Aucun catalyseur ne semble susceptible de rassurer les investisseurs dans l'immédiat ', estime-t-on chez Kiplink. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance aujourd'hui de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne: il rebondit globalement de 6,7Pts, à -34,3 points, mais le sous-indicateur évaluant la situation actuelle chute de 5,7 points à -36,5 points, marquant ainsi sa troisième baisse consécutive depuis le début de la guerre en Ukraine et inscrivant son plus bas depuis mars 2020, c'est-à-dire le début de la crise sanitaire. Dans ce contexte marqué par une accumulation de mauvaises nouvelles, bon nombre de stratèges recommandent toutefois de ne pas encore intégrer le scénario du pire. 'Nous pensons qu'il est erroné de se positionner en vue d'une récession au vu des conditions de financement toujours extrêmement favorables, de la vigueur impressionnante du marché du travail, du faible endettement des ménages, de la trésorerie confortable dont disposent les entreprises et des bilans robustes des établissements bancaires', assurent ainsi les analystes de JPMorgan. Après son plongeon de -6% la veille, le baril de Brent rebondit de +0,7% vers 106$. L'Euro grappille +0,15% face au Dollar vers 1,0555. Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group et Geely Auto, le plus grand groupe automobile privé de Chine, annoncent un accord de souscription d'actions et un accord de coentreprise suite à un accord-cadre signé en janvier entre le constructeur automobile français et Geely Holding. Capgemini annonce avoir été sélectionné par Airbus pour mettre en oeuvre à l'échelle mondiale un programme de transformation cloud-first pour ses activités Commercial Aircraft et Helicopters, dont il gèrera de bout en bout les services d'infrastructure cloud. L'opérateur satellitaire SES a annoncé mardi avoir été retenu dans le cadre d'un programme de la NASA portant sur la fourniture de services de communications dans l'environnement spatial proche de la Terre. Enfin, Eutelsat Communications et Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC) annoncent la signature d'un contrat portant sur les ressources en orbite du satellite Eutelsat 172B en vue de favoriser le déploiement des réseaux d'entreprise aux îles Tuvalu.

