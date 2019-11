Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : s'accroche aux 5900, W-Street double soudain sa perte Cercle Finance • 20/11/2019 à 19:06









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris finit en repli de -0,25% vers 5.894 contre -0,8% à 5.860 ce matin et 5.903 à 2 minutes de la clôture: le 'fixing' n'a pas permis de ramener le CAC40 à l'équilibre alors que le scénario semblait cousu de fil blanc. L'Euro-Stoxx50 demeure un peu plus lourd avec -0,34% vers 3.683, calquant son évolution sur les indices US historique ('Dow' et 'S&P') qui reculaient de -0,2 à -0,3% à 17H30. Les pertes doublent soudain à la mi-séance (entre -0,6 et -0,7%) alors qu'une dépêche de Reuters indique qu'un accord sino-américain (de 'phase-1' ou autre) pourrait ne pas être signé avant la fin de l'année, ce qui signifie que les surtaxes programmées sur 200Mds$ de produits chinois pourrait bien entre en vigueur le 15 décembre prochain. Mais le Nasdaq qui avait effacé ses -0,3% initiaux et regagné +0,1% (dans sillage de Target qui gagne +12%) évolue de nouveau dans le rouge ce soir (-0,1%). Les investisseurs disséqueront en début de soirée, les 'minutes' de la réunion des 29 et 30 octobre de la Fed à la recherche d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux (déjà des 'rumeurs' font état d'une approche plus 'colombe' de la stratégie que ce qui transparaissait des derniers propos de Jerome Powell devant les membres du Congrès). L'agenda des statistiques du jour est assez light : on apprenait ce matin que les exportations du Japon ont chuté le mois dernier de 9,2% en rythme annuel, alors que le consensus ressortait à -7,6%. Le pétrole restera donc la véritable vedette du jour avec un sursaut de +3% du 'Brent' et du 'WTI' (lequel se hisse au-delà des 57$ ce soir à New York). Le rapport de l'AIE fait état d'un gonflement un peu moins important que prévu des stocks de pétrole brut, soit +1,4Mns de barils au lieu de 1,6 attendu. Du côté des changes, l'euro est resté toute la journée en légère baisse (-0,1%), à 1,1065 dollar. Même évolution pour le Brent, à un peu plus de 60,6$s. Dans l'actualité des valeurs, Technip s'impose comme leader du CAC40 avec +2,6%, loin devant Thalès avec +1,5%. On notera que Saft, filiale à 100% de Total, a annoncé la signature d'un contrat pour la fourniture de trois conteneurs Intensium Max 20 High Energy auprès de TuuliWatti, le développeur et opérateur éolien finlandais. EDF (-0,15%) a notifié ce jour à Exelon l'exercice de l'option de vente de sa participation de 49,99% des actions CENG. CENG détient cinq réacteurs d'énergie nucléaire, répartis sur trois sites d'activité dans les états de New York et du Maryland pour une capacité totale de 4 041 MW (détention en propre).

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.