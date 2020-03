Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : revient au contact des 4250Pts, indices US en repli Cercle Finance • 25/03/2020 à 15:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,3% à 4.257) a reperdu l'essentiel de ses +4% de gains initiaux. Wall Street avait également entamé la séance dans le vert (le Dow Jones gagnait encore +2,5% au lendemain de sa plus forte progression journalière depuis 1933) est rapidement revenu à l'équilibre, le S&P500 lâche -1%, le Nasdaq -1,5%. Le vote du 'Covid Bill' de 2.000Mds$ rentre maintenant dans la catégorie du 'fait accompli'. La fin de la panique sur les marchés ? Si rien ne peut être certain étant donné le contexte (confinement de 2,6 milliards de personnes dans le monde, gestion de l'épidémie aux États-Unis qui continue de générer beaucoup d'interrogations...), le marché parisien s'était déjà adjugé 8,4% mardi, soit sa plus forte hausse depuis le début du krach lié au coronavirus, le 23 février dernier, mais aussi depuis décembre 2008. La tendance à Paris - comme sur le reste des marchés - est en tout cas dopée par l'espoir que la fin de la crise soit en vue, alors que le Congrès américain a approuvé hier un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars pour faire face à la pandémie. Les plans de soutien massifs mis en place par les autorités politiques et monétaire semblent enfin pris en compte par les investisseurs. 'Il est temps d'être constructif, de ne pas être naïf car la contagion est loin d'être contenue, mais le comportement des autorités est un soutien massif aux valorisations à long terme', estiment ainsi les équipes d'Oddo BHF. Du côté des statistiques attendues ce mercredi, Le Département du Commerce américain fait état d'un bond de 1,2% des commandes de biens durables aux États-Unis en février 2020, là où le consensus anticipait un repli de 0,8%, après une hausse de 0,1% le mois précédent (-0,2% en estimation initiale pour janvier). Hors transport, catégorie particulièrement volatile, le niveau des commandes de biens durables s'est tassé de 0,6% d'un mois sur l'autre, alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'un repli de 0,3%.t des stocks de pétrole. Dans l'actualité des valeurs, les banques sont globalement les plus en pointe avec Société Générale à +8%, BNP-Paribas à +4,5%. S'il 'est trop tôt pour évaluer les impacts sur les résultats financiers' de la crise sanitaire en cours, Nexans annonce suspendre les prévisions 2020 annoncées le 20 février 'et ce, jusqu'à ce que le contexte économique dicté par l'épidémie s'éclaircisse'. Compte tenu de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de l'épidémie et des mesures gouvernementales, Lagardère annonce suspendre la guidance annoncée le 27 février dernier et indique qu'il 'en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire'. Sa gérance a aussi décidé de modifier la proposition de dividende ordinaire pour le réduire de 1,30 à un euro par action et retirer l'option de paiement en actions. Le Conseil d'administration de Renault a pris la décision de reporter à une date ultérieure située entre les mois de mai ou de juin, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 24 avril 2020. S&P réaffirme sa note de crédit long terme 'A+' sur Total, mais avec une perspective abaissée de 'positive' à 'négative', dans le cadre d'une série d'actions sur les compagnies pétro-gazières européennes confrontées au contexte difficile. Jefferies dégrade sa recommandation sur Faurecia de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 56 à 30 euros, dans une note consacrée aux équipementiers automobiles européens confrontés à l'impact de la crise du coronavirus.

