Paris: revient à l'équilibre, léger repli des indices US information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 15:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris revient à l'équilibre après une entame de semaine plutôt encourageante: le CAC40 refranchissait les 7.000 avant de céder son avance avec l'annonce du décès d'un patient contaminé par le variant 'Omicron' au Royaume Uni (on ne sait pas s'il est effectivement 'mort du Covid' mais l'effet d'annonce refroidit les investisseurs).



Wall Street qui était anticipé en hausse de +0,4% ce matin pourrait rouvrir stable... et le suspens du jour concerne Apple qui pourrait atteindre la barre des 3.000Mds$ de capitalisation à 182,86$ (180,8$ en préouverture ce lundi) avant la séance des '4 sorcières' ce vendredi.



L'Euro-Stoxx50 conserve une légère avance (+0,3%) à 4.214 mais en plus du Covid, la question est maintenant de savoir les marchés ont bien intégré les durcissements du discours de la FED attendu mercredi (en marge de la réduction de ses rachats d'actifs) et le scénario de plusieurs tours de vis monétaire de sa part en 2022.



Jerome Powell a préparé les esprits à une accélération du 'tapering' au cours des mois qui viennent (il sera achevé en mars, ou même avant ?):



'Il sera surtout intéressant de voir s'il durcit aussi sa position quant à de futures hausses de taux', souligne un économiste parisien.



En comparaison de son homologue américaine, la Banque centrale européenne (BCE) devrait, elle, se montrer plus mesurée jeudi à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



Depuis plusieurs semaines, la BCE insiste sur l'importance de faire preuve de 'patience' avant d'envisager un resserrement monétaire, sachant que l'inflation devrait reculer à partir de l'année.



Compte tenu de la résurgence du risque sanitaire en Europe, il semble même acté que la BCE confirmera la fin de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) en mars 2022.



En parallèle, les dirigeants de la BCE pourraient aussi décider d'augmenter de façon temporaire et limitée le traditionnel programme d'achats d'actifs de l'institution, plus connu sous le terme d''APP'.



Mais pour se rassurer, il suffit de jeter un coup d'oeil du côté de l'obligataire avec une détente générale des rendements de -2,5Pts, aussi bien sur nos OAT (-0,025%) que les BTP italiens, -2Pts sur les Bunds (à -0,369%) et -3,5Pts sur les T-Bonds US à 1,454%.



Du coté des valeurs, Air France-KLM annonce avoir remboursé 500 millions d'euros de l'encours de quatre milliards du prêt garanti par l'Etat français (PGE) et négocié une modification du profil de remboursement avec l'échéance finale repoussée du 6 mai 2023 au 6 mai 2025.



Sanofi fait part de résultats positifs de phase III concernant son Dupixent (dupilumab) dans la dermatite atopique modérée à sévère non contrôlée, résultats qui seront présentées ce jour à la conférence Revolutionizing Atopic Dermatitis 2021 (RAD 2021).



Alstom annonce la signature d'un contrat-cadre de dix ans avec Iarnród Éireann Irish Rail (IE) pour un total maximum de 750 nouveaux trains de banlieue destinés au réseau DART (Dublin Area Rapid Transit). La commande initiale ferme porte sur 19 trains à cinq voitures, évaluée à 270 millions d'euros et comprenant un contrat d'entretien de 15 ans.



Thales annonce la signature de deux contrats importants pour la rénovation de la ligne à grande vitesse Madrid-Séville. Le premier contrat porte sur le renouvellement des principales installations de signalisation (enclenchements électroniques) de la ligne et le déploiement du système ERTMS niveau 2. Le projet, est doté d'un budget de près de 80 millions d'euros.