Paris: retourne timidement en territoire positif information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - Après avoir reculé jusqu'à 7270 points dans la matinée, le bourse de Paris reprend quelques couleurs et parvient à grappiller près de 0,2%, autour des 7330 points.



Ce matin, les investisseurs ont pourtant pris connaissance d'une statistique préoccupante concernant l'Allemagne.



Ainsi, après une quasi-stagnation (-0,1%) en mai, la production industrielle allemande a diminué de 1,5% en juin 2023 par rapport au mois précédent, une contraction tirée en particulier par l'automobile (-3,5%).



'Nous nous attendons à ce que la production industrielle allemande diminue encore pendant le reste de l'année, car les taux d'intérêt élevés et l'affaiblissement de la demande pèsent', prévient Capital Economics.



Cette donnée intervient alors que les marchés s'inquiétaient déjà de la santé de la croissance mondiale, dans un contexte de hausse des taux des banques centrales et de dégradation de la note de la dette US par Fitch, ce dernier élément ayant ravivé les tensions sur l'obligataire.



Aux Etats-Unis, le brusque regain de nervosité du côté des taux longs s'est traduit par une hausse des rendements, rendant les actions mécaniquement moins attractives, notamment du côté des technologies.



S'il amorce une légère détente, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, toujours très surveillé, reste toujours au-dessus de la barre symbolique des 4%.



Sur le marché européen, le dix ans allemand évolue à un niveau toujours très élevé de 2,56%.



Le prochain test est fixé à jeudi avec la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient faire preuve de résistance en raison de la récente remontée des prix de l'énergie.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Eutelsat Communications annonce la signature d'un accord de partenariat avec Space Tech Innovation Limited (STI), filiale de Thaicom, pour l'exploitation d'un nouveau satellite devant être localisé à la position orbitale 119,5° Est en couverture de l'Asie.



Biocorp annonce, suite à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles, la réalisation de l'acquisition hors marché par Novo Nordisk d'un total de 2.838.669 actions, soit 64,3% du capital et 64,09% des droits de votes de la société, pour un prix de 35 euros par action.



Poujoulat fait part d'un chiffre d'affaires au titre de son premier trimestre (avril à juin) en progression de 8,5% en comparaison annuelle, à 75,7 millions d'euros, 'surpassant ainsi les attentes et démontrant la solidité de sa croissance', selon le groupe.