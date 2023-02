Paris: retombe en fin de séance et termine en léger recul information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 17:50

(CercleFinance.com) - Après avoir culminé à 7.190 points (+1%), la bourse de Paris a cédé ses gains en fin de journée et conclut finalement la séance avec un recul de 0,12% à 7123 points, notamment pénalisée par les reculs de Société Générale (-4,9%) et Saint Gobain (-4,6%).



Wall Street est aussi en rouge avec -0,7% sur le S&P500 et -1,2% sur le Nasdaq.



En l'absence de statistiques de premier plan, les opérateurs continuent de disséquer les propos de Jerome Powell. Hier le président de la Fed a affirmé qu'il n'excluait pas d'accélérer le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale si de solides indicateurs économiques le justifiaient (notamment le dernier rapport sur l'emploi, qui a montré que le marché du travail restait sous tension, tout comme les salaires et l'inflation).



Mais Wall Street n'a voulu retenir que l'allusion à une décrue des prix qui est bien amorcée et se poursuit à un rythme soutenu: la FED pourra donc rebaisser les taux -comme les marchés l'espère de toute leur âme- si cette tendance perdure.



'Les marchés s'attendaient à un virage clairement restrictif après les chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes, mais ces inquiétudes ne se sont pas matérialisées', soulignent les équipes de Danske Bank.



L'euro est a peu près stable face au dollar et s'échange contre 1,0720$ (-0,1%).



De leur côté, les marchés obligataires poursuivent leur décrue avec une nouvelle tension sur le '10 ans' : nos OAT affichent +6,2Pts à 2,823%, les Bunds +6Pts à 2,3700%, même écart pour les BTP italiens.



Les scores restent figés aux Etats-Unis avec des T-Bonds stabilisés vers 3,68% (+1Pt de base) depuis 72H.



Dans l'actualité des sociétés, TotalEnergies (-1,5%) a publié mercredi des résultats en hausse au titre du quatrième trimestre, avec un résultat net record de 36,2Mds$ -hors pertes liées à la Russie avec -4,1Mds$ sur Novatek- pour un bénéfice multiplié par 2 à 20,5Mds$, toujours soutenu par la vigueur des cours pétroliers, même si sa production s'est légèrement repliée.



Le groupe français a enregistré sur les trois derniers mois de l'année un résultat net ajusté de 7,6 milliards de dollars (+11%), légèrement supérieur au consensus qui visait 7,5 milliards.



TotalEnergies indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 128.869.261 actions auto-détenues représentant 4,92% du capital social, des actions qui ont été rachetées entre les 11 février et 15 décembre 2022.



Société Générale (-4,9%) publie au titre de 2022 un résultat net part du groupe sous-jacent record, en croissance de 6,7% à 5,62 milliards d'euros (deux milliards en publié, après prise en compte de l'impact de la cession de Rosbank et de ses filiales d'assurance en Russie).



Amundi dévoile pour 2022 un résultat net ajusté de 1,18 milliard d'euros, en baisse de 10,5% qui 's'explique pour l'essentiel par le niveau exceptionnel des commissions de performance en 2021 de 427 millions d'euros, contre 171 millions, un niveau plus normal, en 2022'.



BNP Paribas gagne 2,4% et signe la meilleure performance du CAC après l'annonce de ses résultats. Dans ce contexte, Credit Suisse maintient sa note de surperformance sur le titre avec un objectif de cours relevé de 75 à 78 euros.



Enfin, Alstom et RegioJet ont signé un accord pour la fourniture de 13 autres locomotives Traxx MS3. Ces locomotives seront exploitées dans la région Europe centrale et les livraisons devraient commencer en 2024.