Paris: retombe à l'équilibre en fin de séance

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à près de 1% dans la matinée, la bourse de Paris a effacé la quasi-totalité de ses gains au cours des deux dernières heures de cotation.



Au gong final, l'indice parisien doit ainsi se contenter d'un gain anecdotique de... 0,08%, à 7503 points, notamment pénalisé par le décrochage de Edenred (-14,6%), Michelin (-8,2%) ou encore Dassault Systèmes (-2,3%).



Outre-Atlantique, Wall Street réduit son avance avec une progression de +0,1% du S&P500 et de +0,5% du Nasdaq, qui doit en réalité presque tout aux +18% de Tesla, tandis que le Dow Jones recule de plus de 0,3%... autrement dit, c'est une journée sans tendance, après un net repli la veille.



Sur le font des statistiques, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est inscrit à 49,7 en octobre, un niveau très proche de celui enregistré en septembre (49,6), suggérant ainsi une très légère baisse de l'activité globale de la région pour un deuxième mois consécutif.



En France, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale ressort à 47,3 ce mois-ci après 48,6 en septembre, s'établissant sous la barre du 50 du sans changement pour un deuxième mois consécutif en octobre.



Aux Etats Unis, c'est également 'le jour des PMI' : la croissance du secteur privé américain accélère légèrement ce mois-ci, à en croire l'indice 'PMI composite' de S&P Global qui ressort à 54,3 en estimation flash pour octobre, après 54 pour le mois précédent.



Le niveau du PMI d'octobre traduit ainsi une expansion robuste de l'activité du secteur privée, une expansion tirée toutefois uniquement par les services alors que la production manufacturière s'est contractée pour un 3ème mois consécutif.



'La première estimation des PMI pour le mois d'octobre devrait constituer un dur rappeldela triste réalité économique : les États-Unis surperforment le reste du monde, alors que la zone euro s'engouffre dans un lent décrochage économique', soulignait ce matin Christopher Dembik, analyste chez Pictet AM.



Les chiffres concernant l'immobilier aux USA restent contrastés : les reventes de logement anciens ont baissé de -1% en septembre mais les ventes de maisons neuves se redressent de +4,1% () 738.000 annualisé) près avoir chuté de 2,3% en août.



Le Département du Commerce précise que le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 426.300$ et leur prix moyen, à 501.000$ (record historique absolu). Le stock de maisons neuves prêtes à la vente s'établit à 470.000 et représente une offre de 7,6 mois au rythme d'écoulement actuel.



Par ailleurs, le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de -15.000, à 227.000, des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 14 octobre.



'Les demandes d'allocations chômage avaient augmenté dernièrement en raison des ouragans ('Milton') et de la grève chez Boeing qui perturbe ses fournisseurs et sous-traitants', notait par ailleurs Oddo BHF.



Enfin, notons que le climat des affaires en France se replie en octobre, selon l'indicateur synthétique calculé par l'Insee, qui perd un point à 97. Cela résulte d'une baisse importante du climat dans l'industrie, pas tout à fait compensée par l'amélioration dans les services.



Une petite embellie se dessine sur l'obligataire avec -7,5Pts de rendement sur les Bunds vers 2,245% et sur nos OAT à 2,977%, c'est plus modeste sur les T-Bonds avec -4Pts sur le '30 ans' vers 4,475% et -4,8Pts sur le 2034 à 4,187%.



L'Euro rebondit face au Dollar : +0,1% vers 1,08$/E, l'Or se tasse vers 2.733$, l'argent cale vers 34$/Oz.

Enfin, le pétrole consolide de -0,7% vers 74,6$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Hermès publie un chiffre d'affaires consolidé de 11,2 MdsE à fin septembre 2024 en progression de 13,8 % à taux de change constants et de 11,4% à taux de change courants par rapport à la même période en 2023.



Danone présente un chiffre d'affaires de 6,83 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024, en baisse de 1,2% en données publiées, mais en hausse de 4,2% en comparable, avec un volume/mix en forte progression de +3,6% et un effet prix de +0,7%.



Dassault Systèmes confirme son objectif de BNPA pour l'année 2024 à 1,27-1,30 euro, mais abaisse celui de croissance du chiffre d'affaires total, de 6-8% à 5-7%, afin de refléter l'attentisme des clients ainsi que la contraction du marché automobile.





