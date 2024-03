Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: reste proche des 8165Pts après le verdict de la Fed information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste proche du niveau des 8165 points, les investisseurs saluant les annonces de la Réserve fédérale qui a confirmé hier qu'elle prévoyait toujours trois baisses de taux cette année.



La Fed n'a pas touché à ses taux, comme attendu, mercredi soir mais son communiqué a laissé entendre que le ralentissement de l'inflation pourrait lui permettre d'assouplir sa politique monétaire dans les mois qui viennent.



Très attendues, ses nouvelles projections en matière de taux d'intérêt, les 'dot plots', continuent à faire apparaître trois baisses de taux en 2024, suivies de trois nouvelles réductions du loyer de l'argent en 2025.



Ce ton légèrement 'colombe' a rassuré le marché, qui craignait que la banque centrale américaine ramène à deux baisses de taux ses projets d'ici à la fin de l'année.



'In fine, ce comité de la Fed a une tonalité 'dovish' car les deux rapports sur l'inflation moins bons qu'attendu (janvier et février) n'ont pas conduit les membres du FOMC à abandonner le narratif de désinflation et à revenir sur les baisses de taux directeurs qui avaient été communiquées en décembre', note Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Cela veut dire que la Fed reste sur un biais accommodant, estiment les traders, qui évaluent désormais la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en juin à près de 72% contre 60% avant la réunion de la Fed à en croire le baromètre FedWatch du CME.



Dans ce climat d'euphorie, Wall Street a fini au plus haut du jour et de son histoire hier soir pour terminer la journée sur une pluie de records absolus.



Le verdict de la Fed désormais passé, les investisseurs vont devoir se préparer à une séance chargée ce jeudi, avec au programme une série d'indicateurs économiques qui seront entrecoupés par les annonces de la Banque d'Angleterre (BoE).



A l'instar de son homologue américaine, la BoE devrait opter, elle aussi, pour un 'statu quo' à l'heure du déjeuner, mais le marché anticipe un début d'inflexion de sa politique monétaire dans le courant du second semestre.



La matinée est surtout animée par la publication des derniers indicateurs d'activité PMI en zone euro, avec l'espoir qu'ils confirment qu'une légère embellie se profile sur le Vieux Continent.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 49,9 en mars contre 49,2 en février, signalant ainsi une quasi-stabilisation des niveaux d'activité en mars.



'Avec la baisse des prix de l'énergie et la perspectives d'une baisse des taux de la BCE en juin, il y a de quoi escompter une amélioration du sentiment', prédisent les économistes d'Oddo BHF.



Parmi les autres indicateurs au menu du jour figurent aux Etats-Unis les inscriptions aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board, les ventes de logements anciens et l'indice de la Fed de Philadelphie.



Sur le marché obligataire, les emprunts d'Etat américains poursuivent leur mouvement de repli dans le prolongement du communiqué de la Fed.



Le rendement des Treasuries à dix ans retombe à 4,27%, tandis que le billet vert abandonné 0,1% du terrain face à l'euro, qui remonte aux abords de 1,0940 après le ton plutôt conciliant de l'autorité centrale.



Du côté des valeurs, les investisseurs espèrent que les débuts boursiers du média social Reddit, prévus dans l'après-midi, confirmeront la forme étincelante affichée par le compartiment technologique à l'heure actuelle.





