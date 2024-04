Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris:reste proche des 8100 avant les prix à la consommation information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance sur une note positive mercredi matin, mais les écarts s'annoncent relativement limités à quelques heures des chiffres de l'inflation américaine et à la veille de la réunion de la BCE. L'indice CAC40 se traite vers 8095 points, en hausse de 0,6%.



Après les atermoiements des derniers jours, la seconde partie de la semaine va être chargée avec plusieurs rendez-vous importants au programme, en particulier les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis qui paraîtront dès cet après-midi.



La statistique est particulièrement suivie par la Réserve fédérale et devrait l'aider à déterminer le moment où elle commencera à réduire ses taux, une perspective qui a largement contribué à la hausse des marchés d'actions cette année.



Dans cette optique, les indicateurs vigoureux récemment publiés Outre-Atlantique ont été fraîchement accueillis par des investisseurs inquiets de voir la banque centrale reporter le début de son assouplissement monétaire.



'La tendance est toujours haussière, mais le marché manque un peu d'entrain', admet ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les marchés semblent de moins en moins tabler sur une baisse des taux en juin pour désormais privilégier le scénario d'une première réduction du loyer de l'argent au troisième trimestre, c'est-à-dire au mois de juillet au plus tôt.



'Il est évident que le chiffre de l'indice des prix à la consommation va être scruté de près par les opérateurs pour savoir si ce calendrier doit être révisé', prévient Christopher Dembik.



Le consensus des économistes prévoit un ralentissement de l'inflation de base dit 'core CPI' à 3,7% sur un an en mars, contre 3,8% au mois de février.



'Les données d'aujourd'hui s'annoncent cruciales car si elles ressortent au-dessus des attentes pour un troisième mois consécutif, il sera de plus en plus difficile pour la Fed d'expliquer qu'il ne s'agit que d'une anomalie passagère', estime Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



La statistique de l'inflation américaine sera suivie demain par les annonces de politique monétaire de la BCE, qui ne devraient déboucher sur aucune décision concrète en attendant là encore des preuves plus évidentes quant à la poursuite du processus de désinflation.



Parmi les autres indicateurs au menu de cette fin de semaine doivent figurer d'autres indicateurs sur l'inflation aux Etats-Unis, à savoir les prix à la production industrielle, attendus demain, puis les prix à l'importation qui tomberont vendredi.



Les investisseurs suivront aussi le coup d'envoi de la saison des résultats des sociétés américaines, qui sera donné comme à l'accoutumée vendredi par les grands groupes bancaires JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup.



D'après les analystes, de bonnes surprises seraient à même de favoriser une reprise des marchés d'actions, qui semblent quelque peu à la traîne depuis la fin du mois de mars après leur début d'année canon.





