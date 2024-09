Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: reste proche des 7600 avant de nouvelles statistiques information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute sur une note de faiblesse mercredi matin suite aux solides gains engrangés la veille, à l'orée d'une séance qui s'annonce calme en l'absence d'indicateurs de premier plan. L'indice CAC 40 perd 0,5% vers 7560 points.



En signant une hausse de 1,3% hier, le marché parisien s'était révélé être le principal bénéficiaire du plan de relance chinois qui a dopé le secteur du luxe, ce qui lui a permis de repasser au-dessus du seuil des 7600 points dans des volumes fournis.



Cette solide performance laisse entendre que la consolidation attendue après le rebond amorcé en septembre n'est peut-être pas pour tout de suite et que la place boursière parisienne continuer sur sa lancée.



'La relance monétaire chinoise a évidemment provoqué une vague d'optimisme en bourse, sachant qu'elle fait écho à une baisse des taux plus importante que prévu opérée par la Réserve Fédérale américaine la semaine dernière', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Mais cette vague d'optimisme pourrait rapidement conduire à des prises de bénéfices et à un retour brutal à la réalité', prévient l'analyste.



Les avis divergent sur la direction que prendront les marchés d'actions, certains professionnels misant sur un climat favorable aux actifs risqués grâce à l'assouplissement monétaire à l'oeuvre, tandis que que d'autres mettent en garde contre un risque de rechute boursière.



'Reste à savoir si la baisse des taux stimulera la croissance économique, qui constitue un moteur essentiel pour les bénéfices', s'interroge César Perez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management.



Le professionnel dit principalement s'inquiéter des avertissements sur résultats qui se sont multipliés ces dernières semaines et d'un contexte géopolitique toujours tendu.



'Le potentiel de hausse des actions nous paraît dès lors limité et nous visons un transfert des liquidités vers les obligations', indique César Perez Ruiz.



Si les marchés commencent à montrer quelques signes de fatigue, ils tiennent plutôt bon pour l'instant, comme l'illustrent les nouveaux records signés hier par Wall Street.



Porté lui aussi par les mesures de soutien en Chine, l'indice Dow Jones a affiché une progression minime de 0,2%, toutefois suffisante pour lui permettre d'inscrire de nouveaux plafonds, tandis que le Nasdaq prenait 0,6% grâce au rebond de Nvidia (+5%).



Si la séance de mercredi attendue calme en l'absence d'indicateurs ou d'évènements susceptibles de faire réagir les indices, les investisseurs devraient hésiter à prendre des positions tranchées avant les rendez-vous importants des prochains jours.



Les investisseurs surveilleront avec attention, vendredi, la publication de l'indice des prix à la consommation (PCE) aux Etats-Unis, le chiffre préféré de la Fed pour jauger de l'évolution de l'inflation.



Malgré la remontée des actions en Europe et à New York, le marché des emprunts d'Etat reste instable, poursuivant sur sa tendance de la semaine écoulée.



Après une nouvelle fournée d'indicateurs économiques décevants, le rendement du Bund allemand à dix ans se replie un peu en direction de 2,14% tandis que son équivalent français se détend vers 2,91%.



Le rendement des Bons du Trésor américains à dix ans suit le mouvement, en se stabilisant autour de 3,73%.



Les cours du pétrole évoluent à des plus hauts d'un mois mois, soutenus à la fois par l'optimisme sur la relance de l'activité en Chine par le regain de tension géopolitique avec les frappes israéliennes menées au Liban contre le Hezbollah, soutenu par l'Iran.



Le Brent cède ce matin moins de 0,2% à 75,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche plus significativement 0,5% à 71,2 dollars.



Soutenu par la baisse du dollar et les tensions géopolitiques, le cours de l'once d'or enchaîne records sur records et progresse encore de 0,1% à 2.679,7 dollars l'once ce matin. Sa progression sur l'ensemble de l'année approche désormais 43%.





