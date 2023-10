Paris: reste proche des 7060Pts, pas de volume information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un recul de plus de 0,9% à 7068 points, la Bourse de Paris débute la séance proche de l'équilibre vers 7060Pts, alors qu'une lecture plutôt pessimiste de l'accord de ce weekend à Washington semble prévaloir.



'C'était peut-être un nouveau trimestre, mais la séance d'hier a été une autre journée difficile pour les marchés, en particulier avec une vague vendeuse sur les obligations qui ne montrait aucun signe de relâchement', rappelle Deutsche Bank.



Ce dernier estime que 'l'absence d'un shutdown ce week-end a été perçu sous un jour plus sombre au fur et à mesure que la journée avançait, car si elle éliminait un risque tangible pour l'économie, elle augmentait aussi la probabilité de nouvelles hausses de taux'.



Deutsche Bank pointe ainsi que selon les contrats à terme, la probabilité d'une hausse lors de la prochaine réunion du FOMC en novembre est passée de 19% vendredi à 28% ce lundi, tandis que celle d'une hausse en décembre est passée de 39% à 51%.



Sur le front des valeurs, TotalEnergies et Borealis annoncent le démarrage de leur nouvelle unité de polyéthylène Borstar®. D'une capacité de 625 000 tonnes par an, cette nouvelle unité permettra de doubler la production actuelle de leur joint-venture Baystar sur le site de Bayport, dans l'État du Texas.



Sanofi annonce avoir conclu un accord avec Janssen Pharmaceuticals, filiale de Johnson & Johnson, en vue du développement et de la commercialisation d'un candidat-vaccin à neuf valences contre les souches pathogènes extra-intestinales d'E. coli développé par Janssen.



La foncière d'immobilier logistique Argan indique avoir enregistré des revenus locatifs en hausse de 12% à 137 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2023.



La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce quant à elle avoir procédé à une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance octobre 2028, avec un taux de sursouscription de 2,2 fois, visant notamment à financer l'acquisition de Galimmo.



Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe de 45,5 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice 2023, à comparer à 31,9 millions sur la même période en 2022, ainsi qu'un taux de résultat opérationnel courant (ROC) amélioré de 0,8 point à 8%.