Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : reste proche des 7.055 en l'absence des US information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris progresse de +0,1% à +0,3%, la zone des 7.055 faisant office de niveau pivot. Les places européennes progressent à la marge (+0,1% à 4.380) dans le sillage des marchés US et de leurs performances modestes réalisés hier, avec un Nasdaq à +0,4 %, un S&P 500 à +0,2 % et un Dow Jones stable. Notons qu'il n'a manqué au S&P500 qu'une poignée de points (il a fini à 4.701) pour inscrire un nouveau record de clôture. Wall Street étant clos ce jour (Thanksgiving), les échanges en Europe et à Paris tournent au ralenti. Après les records du milieu de la semaine passée, le CAC40 marque plus nettement le pas depuis le début de la semaine : il a cédé 1,4 % ces sept derniers jours, dans un contexte marqué par une nette remontée des taux longs et par le retour de la pandémie au premier plan de l'actualité européenne. Techniquement, l'indice CAC 40 a pour l'instant sauvé sa tendance haussière de moyen terme, estiment les analystes de Kiplink. 'Une nouvelle cassure sous les 7005/7000 points pourrait provoquer une rapide correction vers le seuil inférieur des 6855, voire 6820 points', préviennent-ils toutefois. A contrario, en cas de nouveaux signaux positifs, l'indice CAC 40 pourrait revenir sur la zone de résistance majeure située à 7150/7175 points, pronostiquent-ils. Aux Etats-Unis, les taux longs ont connu un petit accès de fièvre hier avant de finir en repli : le'10 ans' qui a renoué hier avec ses récents sommets (1,69%) en intraday s'est bien détendu en fin de séance, vers 1,6500%. Les 'minutes' de la FED publiées mercredi soir indiquent que l'inflation s'installe dans la durée et qu'elle ne dissimule plus son intention d'accélérer dès janvier la réduction de ses achats d'actifs. Une diminution de 30 milliards de dollars par mois dès le mois de janvier (soit le double du rythme actuel) semble une hypothèse très probable. La FED pourrait ainsi achever son processus de 'tapering' d'ici la mi-mars mais ne commence à relever ses taux directeurs qu'à partir de juin prochain selon les stratèges de Goldman Sachs. Dans l'actualité des valeurs françaises, Orange (-0,5%) annonce le départ de son PDG Stéphane Richard à la suite de la décision de la cour d'appel de Paris, départ qui sera effectif à compter de la mise en place d'une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022. Crédit Agricole a annoncé hier soir que sa branche d'assurance était entrée en négociation exclusive avec Generali en vue de la cession de La Médicale, sa filiale d'assurance des professionnels de santé. Enfin, Rémy Cointreau (+11%) a vu son résultat net part du groupe augmenter de 106,1% à 134 millions d'euros et son ROC doubler (+100,4%) à 212,9 millions (+104,5% en organique), soit une marge à un plus haut historique de 33%. Le groupe relève son objectif annuel 2021-22 pour viser désormais une 'croissance organique très forte' de son résultat opérationnel courant (ROC), avec une croissance organique forte de son chiffre d'affaires. Mais à 209E, et malgré la hausse des bénéfices, le titre se paye environ 65 fois ses résultats, une valorisation jamais atteint depuis l'origine. En seconde position, McPhy grimpe de +5,5% suite à une hausse de recommandation d'analyste.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.