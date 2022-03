Paris: reste proche des 6620Pts avant de nouvelles stats information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 10:44

(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance proche de l'équilibre vers 6622 points, les opérateurs pouvant être tentés par quelques prises de bénéfices après une semaine de net redressement sur les marchés actions.



'Le Stoxx Europe ex-UK a grimpé de 6,1% la semaine dernière, un rally porté essentiellement par les propos optimistes de la Fed sur la santé de l'économie et par les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine', rappelle-t-on ce matin chez Liberum.



A partir de mercredi, les opérateurs prendront connaissance de nombreuses données macroéconomiques européennes, dont les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, l'inflation au Royaume Uni, et les indices PMI flash d'IHS Markit.



Aux Etats-Unis, outre l'indice PMI flash, doivent paraitre les ventes de logements neufs, les commandes de biens durables et l'indice de confiance UMich, ainsi que des résultats trimestriels de groupes tels que Nike et General Mills.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Worldline indique que ses volumes d'activité liés à la Russie représentent environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé sur ses activités poursuivies, et qu'il n'a pas d'exposition à l'Ukraine.



Pernod Ricard annonce le lancement, à partir de ce 21 mars, de son nouveau plan d'actionnariat baptisé 'Accelerate', le deuxième après celui de 2019 et auquel 80% des salariés du groupe de vins et de spiritueux seront désormais éligibles. Pernod Ricard a également annoncé avoir suspendu ses exportations vers la Russie où 100% de ses activités résident sur les vins et spiritueux importés.



Vallourec annonce que son comité des nominations et de la gouvernance a décidé de sélectionner Philippe Guillemot pour succéder à Edouard Guinotte en tant que PDG, nomination pour un mandat de quatre ans et prenant effet immédiatement.



Air Liquide et Eni annoncent la signature d'un protocole d'accord ayant pour objectif l'étude de solutions permettant de réduire en priorité les émissions de CO2 des industries les plus difficiles à décarboner dans le bassin méditerranéen.



