Paris : reste proche des 6.050 après les statistiques US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris progresse à la marge de +0,1 à +0,2% et l'indice CAC 40 reste proche des 6.050 points : il tente d'effacer les -0,5% perdus la veille. Le CAC40 se fait largement dépasser par le DAX30 ce mardi, lequel affiche +0,7 à +0,8%, ce qui titre l'Euro-Stoxxx50 vers les 3.850 (+0,5%). Wall Street vient de rouvrir sur une note indécise mais le S&P500 (+0,2%) inscrit un nouveau record absolu, au contact des 3.980Pts. Le Dow Jones (-0,3%) met provisoirement fin à une série de 7 hausses consécutives et 4 records d'affilée. Le Nasdaq se détache avec un gain de +0,8% qui marque le retour de l'intérêt pour les valeurs de 'croissance'. Cette séance s'avère riche en indicateurs 'macro', notamment aux Etats Unis où les ventes de détail aux États-Unis ont étrangement chuté de -3% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus de marché anticipait un repli de -0,4%, après un bond de 7,6% en janvier (révisé de +5,3% en estimation initiale), En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont contractées de 2,7% en février (après +8,3% le mois précédent), alors que les économistes espéraient en moyenne une très légère progression (+0,1%). La production industrielle des États-Unis a diminué de 2,2% en février selon la Réserve fédérale (après une hausse de 1,1% en janvier), alors que les économistes espéraient en moyenne une légère progression de +0,2%... mais il fallait tenir compte des grosses perturbations météorologiques de la mi-février. De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en repli de 1,7 point de pourcentage en rythme séquentiel, à 73,8% le mois dernier, alors que le consensus de marché visait un taux à peu près stable. Le baromètre de l'activité immobilière 'NAHB' se replie à 82 (il était anticipé à 83). Cela fait beaucoup de chiffres inférieurs aux attentes et cela devrait favoriser une détente des taux US, sous les 1,6% pour le T-Bond 2031. En France, les prix à la consommation de la France augmentent de 0,6% (sur 12 mois) en février 2021, comme le mois précédent, selon l'Insee qui révise donc son estimation initiale à la hausse de 0,2 point pour le mois écoulé. Les investisseurs s'attendent à une confirmation du redressement de l'économie américaine par la Réserve fédérale qui doit annoncer demain ses décisions de politique monétaire. Les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires de Jerome Powell, le président de la Fed, lors de la conférence de presse qui suivra, concernant la future trajectoire des rachats d'actifs de l'institution. Autre élément fort de ce début de semaine, l'Allemagne, la France et l'Italie ont annoncé lundi avoir décidé de suspendre l'utilisation du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, suspecté de provoquer des caillots sanguins. 'Nous pensons qu'il ne s'agit que d'une suspension temporaire, mais la grande question est de connaître l'impact de ces inquiétudes sur la perception publique du vaccin, qui pourrait conduire à un ralentissement des campagnes de vaccination', expliquent les analystes de Danske Bank. Du coté des valeurs, Iliad (+6,2%) publie pour 2020 un résultat net en baisse de 75,6% à 420 millions d'euros, mais un EBITDAaL en croissance de 18,4% à 1,96 milliard pour un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% à 5,87 milliards (dont +1,9% pour la France et +58% pour l'Italie). Saint-Gobain a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Brüggemann, spécialiste allemand de la fabrication et de l'installation de solutions de construction modulaire en bois, clés en main, destinées à la construction neuve et à la rénovation. Barclays a annoncé mardi faire d'Air Liquide sa nouvelle valeur privilégiée ('top pick') au sein du secteur européen de la chimie, invoquant notamment la récente sous-performance du titre. 'Nous pensons que la dévalorisation relative du titre offre une bonne opportunité pour bâtir des positions sur la valeur', estime-t-il, tout en réitérant sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 155 euros.

