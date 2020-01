Paris : reste proche des 5940Pts, hausse du Dow Jones

(CercleFinance.com) - Le CAC40 réduit de moitié son avance, à +0,3% (vers 5.940): l'indice phare de Paris a interrompu sa progression au contact des 5.950, dans l'attente du communiqué final de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

L'Euro-Stoxx50 ne grappille qu'environ 0,15% (vers 3.725), freiné par le DAX30 qui rebascule dans le rouge (-0,2%, juste sous 13.300).

A Wall Street, les indices US évoluent en ordre dispersé avec le S&P500 et le Nasdaq quasi stables et un Dow Jones qui prend +0,3% (à 28.800), dopé par Apple (+2,5%) et Boeing (+2,3%).

S'agissant du principal rendez-vous du jour avec la FED : 'Nous n'attendons aucune annonce lors de la prochaine réunion du FOMC. Après trois baisses de taux en 2019, la stabilisation de l'économie américaine à un niveau proche de son potentiel justifie une prolongation de la pause', estime Franck Dixmier, chez AllianzGI.

'Les investisseurs attendent toutefois des éclaircissements sur les mesures d'achats mensuels de Tbills, présentés comme 'techniques', mais qui influent fortement sur les marchés actions et dont la régularité pose désormais question', précise-t-il cependant.

En attendant ce rendez-vous, l'attention restera concentrée sur la saison des résultats: les publications de poids-lourds s'enchainent avec McDonalds (+2%) qui bat le consensus, en revanche Boeing dévoile une perte de -636Mns$ mais une perte d'exploitation de -2,8Mds$ au 4ème trimestre... et le rythme de production mensuel des 787 va encore être ralenti, de 12 à 10.

L'Euro (-0,2%) demeure faible à 1,0995$, le baril de pétrole se redresse enfin un peu, de +0,3% vers 60,1$ à Londres (Brent).

Dans l'actualité des valeurs parisiennes, LVMH (-1,3%) a dévoilé mardi soir un résultat net part du groupe de 7,2 milliards d'euros au titre de 2019, en hausse de 13%, pour des ventes de 53,7 milliards, en croissance de 15%. Les ventes sont en hausse de 12% au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2018. La croissance organique est de 8% sur le trimestre.

Pierre & Vacances-Center Parcs annonce son nouveau plan stratégique à l'horizon 2024, Change Up, qui vise notamment une marge opérationnelle courante des business lines touristiques de 5% en 2022 et de 9% en 2024.

Airbus (+1,6%) annonce la conclusion d'un accord de principe avec les autorités françaises, britanniques et américaines. Cet accord est réalisé dans le cadre de l'enquête menée par le Parquet National Financier (PNF), le Serious Fraud Office britannique (SFO) et les autorités américaines. Ces accords conduiront Airbus à inscrire une provision de 3,6 milliards d'euros dans ses comptes de l'exercice 2019.

Renault (+1,7% à 36,2E) a confirmé hier ce soir que son conseil d'administration, avait nommé Luca de Meo en qualité de Directeur général de Renault SA, et de Président de Renault SAS, avec effet à compter du 1er juillet 2020. Clotilde Delbos, Directeur général de Renault S.A. par intérim continuera d'assumer ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de Luca de Meo. Elle va prendre les fonctions de Directeur général adjoint de Renault à compter du 1er juillet 2020'.

Eiffage prend près de 2%, au lendemain de la présentation d'un trafic de quatrième trimestre 2019 d'APRR largement au-dessus des attentes (+7,8% contre +2,6%), selon Oddo BHF qui maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 114 euros.