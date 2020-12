Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : reste proche des 5500Pts, indices US à l'équilibre Cercle Finance • 23/12/2020 à 15:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste bien orientée en cette avant-dernière séance avant Noël, une période habituellement marquée par de faibles volumes d'échange, alors que les investisseurs ont peu de raison de faire progresser le marché après plusieurs mois de gains solides. L'indice CAC 40 avance de 0,7% à 5 505 points. La Bourse de New York devrait ouvrir dans l'indécision mercredi matin après des indicateurs mitigés qui entretiennent le doute sur le redressement en cours de la première économie mondiale. Les 'futures' sur les grands indices américains évoluent autour de l'équilibre ou en très légère hausse, annonçant une ouverture incertaine. Sur le front politique, Donald Trump menace de ne pas ratifier le plan de relance adopté lundi par les parlementaires de Washington. 'Le président Donald Trump a demandé au Congrès de modifier le plan de soutien à l'économie et en particulier d'augmenter les chèques destinés aux particuliers en les faisant passer de 600 à 1.200 dollars', explique Danske Bank. 'Les Démocrates se sont déclarés favorables à l'amendement, à condition qu'il fasse l'objet d'un projet de loi séparé', souligne la banque danoise. Le marché parisien avait signé un rebond de quelque 1,4% mardi, favorisé par la mise en place aux Etats-Unis d'un ensemble de mesures budgétaires de 900 milliards de dollars visant à atténuer l'impact économique de la crise du coronavirus. Le marché semble néanmoins vouloir marquer une pause depuis la fin du mois de novembre et son mouvement de consolidation a de bonnes chances de se poursuivre durant la trêve des confiseurs. 'La situation sanitaire est encore fragile en Europe et très délicate aux Etats-Unis, ce qui rend possibles des consolidations sur les secteurs cycliques ayant le plus rebondi', estime un gérant. Les investisseurs ont pris connaissance en début d'après-midi des dépenses et des revenus des ménages américains, les commandes de biens durables aux Etats-Unis et les inscriptions aux allocations chômage. Les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une baisse globalement plus forte que celle attendue en consensus. Leurs revenus se sont contractés de 1,1%, une contraction nettement supérieure à celle anticipée par les économistes. Après une hausse de 1,8% en octobre, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 0,9% en novembre en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une progression moins forte. Au niveau des inscriptions aux allocations chômage, elles ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 803 000, contre 885 000 la semaine précédente. A Paris, L'Oréal annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la société japonaise Takami Co, qui développe et commercialise sous licence les produits de la marque de soin de la peau Takami, appartenant au Docteur Hiroshi Takami. Le Conseil d'Administration du groupe TF1 a décidé de déprécier les actifs incorporels du pôle Unify à hauteur de 75 millions d'euros. ' Le groupe prend acte d'une phase de restructuration plus longue que prévue initialement, en partie due aux circonstances qui ont marqué l'année 2020, et qui devrait impacter les marges du pôle Unify et donc sa valeur ' indique la direction. Airbus annonce faire partie du consortium de fabricants, opérateurs et prestataires sélectionné par la Commission européenne afin d'étudier la conception, le développement et le lancement d'un système de communication spatial de propriété européenne. Barclays maintient son opinion 'pondérer en ligne' sur Suez avec un objectif de cours rehaussé de 11 à 18 euros, estimant que ses 'précédentes hypothèses macro-économiques très négatives ne semblent plus justifiées'.

