Paris: reste immobile, Alstom perd le tiers de sa valeur information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 17:57

(CercleFinance.com) - Comme lors des deux dernières séances, la bourse de Paris conclut la journée à 6998 points (+0,02%) et reste à la recherche de catalyseurs. La journée aura par ailleurs été marquée par la lourde chute d'Alstom qui dévisse de plus de 37% (voir plus bas).



Sur le front des statistiques du jour, les opérateurs ont pris connaissance ce matin de la production industrielle française et la balance commerciale allemande pour le mois d'août. Ils attendaient également la balance commerciale et les inscriptions au chômage aux Etats-Unis qui ont été publiées en début d'après-midi.



En août en France, la production s'est repliée sur un mois dans l'industrie manufacturière ( 0,4% après +0,4% en juillet) comme dans l'ensemble de l'industrie ( 0,3% après +0,5%), selon les données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



L'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 16,6 milliards d'euros en août, à comparer à 17,7 milliards le mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a augmenté de 2000 lors de la semaine du 25 septembre, ressortant à 207 000 selon le Département du Travail contre 205 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 204 000 initialement annoncés).



Enfin, le déficit commercial des Etats-Unis s'est sensiblement réduit à 58,3 milliards de dollars au mois d'août, par rapport à celui de 64,7 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 65 milliards), selon le Département du Commerce.



Sur le front obligataire, on constate une légère détente des taux à 10 ans avec un bund allemand à 2,89%, des OAT à 3,46% et des T-bonds à 4,71%.



Le baril de brent poursuit sa décrue, autour des 84,5$ (-2%) et l'euro est à peu près stable face au billet vert, à 1,05$/euro.



Dans l'actualité des valeurs, Alstom plonge donc de 37,6% au lendemain d'une publication au titre de son premier semestre 2023-24 jugée très décevante au niveau du free cash-flow, ressorti fortement négatif à -1,15 milliard d'euros, un écart d'un milliard par rapport au consensus selon Oddo BHF.



Le groupe Casino annonce avoir conclu ce jour un accord intitulé accord de lock-up relatif à sa restructuration financière. La cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, suspendue le 4 octobre 2023, a repris ce jour à l'ouverture du marché.



Thales annonce avoir signé un contrat pour fournir le système de gestion de combat Tacticos, des sonars, des radars de surveillance aérienne et de conduite de tir, ainsi que des capteurs infrarouges à 360° aux nouvelles frégates Miecznik de la Marine polonaise.



TotalEnergies indique avoir finalisé la cession à ConocoPhillips de sa participation de 50% dans l'actif de sables bitumineux de Surmont et avoir signé un accord pour céder ses autres actifs amont canadiens à Suncor.



Scor annonce l'acquisition de neuf millions de ses propres actions, représentant 5,01% de son capital, par exercice partiel de l'option d'achat consentie par Covéa, et leur cession ultérieure à BNP Paribas Cardif, dans le cadre d'une transaction hors marché.



Enfin, Atos indique qu'un consortium composé de sa ligne d'activités Eviden et de ParTec a conclu un contrat avec EuroHPC JU pour fournir le tout premier supercalculateur Exascale en Europe, projet d'une enveloppe budgétaire globale d'environ 500 millions d'euros.