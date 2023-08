Paris: reste en vert et s'approche des 7400 points information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,67%, à 7373 points, les acheteurs étant encouragés par le léger repli des rendements obligataires en Europe: nos OAT effacent -2,8Pts, les Bunds effacent -4,5Pt à 2,5210% et les T-Bonds US effacent pour leur part -8,5Pts vers 4,096%.



Sur le front des statistiques, la confiance du consommateur américain s'est dégradée des 114 vers 106,1 en août, alors que les économistes prévoyaient 116 après le chiffre de 117 annoncé initialement (1ère estimation).



L'indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 144,8, après 153 en juillet, tandis que celui de leurs anticipations a chuté à 80,2 contre 88 le mois dernier.



Dans son communiqué, la ConfBoard rappelle qu'un sous-indice des anticipations en-dessous du seuil des 80 points est annonciateur d'une récession, scénario que l'organisme continue d'anticiper d'ici à la fin de l'année.



Par ailleurs, les prix des logements ont augmenté de 0,9% aux Etats-Unis en juin (dans les 20 premières agglomérations américaines) par rapport au mois précédent, à en croire les indices S&P CoreLogic Case-Shiller.



Mais en comparaison annuelle, les prix se sont contractés de 1,2% en juin, une baisse qui s'atténue toutefois par rapport à celle de 1,7% de mai, avec en particulier des progressions observées à Chicago (+4,2%), Cleveland (+4,1%) et New York (+3,4%).



Les opérateurs restent partagés entre la perspective d'une d'un relèvement des taux début novembre (consensus à 60%) aux Etats-Unis, et les signes témoignant d'un ralentissement de l'économie mondiale qui pourrait amener les banques centrales à assouplir le loyer de l'argent.



Il reste un indicateur au menu du jour : l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui permettra de mesurer l'impact de la récente remontée des prix de l'essence sur le moral des ménages américains.



En attendant, le Dollar s'effrite un peu face à l'Euro, -0,3% vers 1,0850.



Dans l'actualité des sociétés tricolores Lacroix a publié hier soir un chiffre d'affaires de 193 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 11,4% par rapport à la même période en 2022.



Ce matin, Voltalia annonce la mise en service complète de son nouveau complexe portugais Garrido, composé de cinq centrales solaires pour une capacité totale de 50,6 mégawatts, complexe dont la construction a été lancée en septembre 2022.



Technip Energies indique avoir remporté un contrat 'significatif' (soit entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires selon sa terminologie) auprès de bp pour une unité de production d'hydrogène dans sa bioraffinerie de Kwinana, en Australie Occidentale.



Freelance.com publie un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2023 de 419,4 millions d'euros, en croissance de 10% en comparaison annuelle, une croissance organique de 18% en France ayant largement compensé un recul de 4% à l'international.



Enfin, Alstom annonce avoir inauguré un site à Astana (Kazakhstan) visant à produire et entretenir les bogies de tous types de véhicules ferroviaires tout au long de leur cycle de vie.