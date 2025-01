Paris: reste en vert après une série de statistiques information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Après avoir bondi de 2,2% hier, la bourse de Paris poursuit plus timidement sa dynamique haussière et s'arroge ce matin quelque 0,5%, vers 7480 points, notamment soutenue par URW (+2,6%) et Pernod Ricard (+1,5%).



Les investisseurs attendaient fébrilement les 11h pour prendre connaissance de deux statistiques d'importance concernant la zone euro.



Ainsi, le taux d'inflation annuel de lazone euroest estimé à 2,4% en décembre 2024, contre 2,2% en novembre selon une estimation rapide publiée parEurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (4,0%, comparé à 3,9% en novembre), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,7%, stable comparé à novembre), des biens industriels hors énergie (0,5%, comparé à 0,6% en novembre) et de l'énergie (0,1%, comparé à -2,0% en novembre).



Par ailleurs, en novembre 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de lazone euroétait de 6,3%, stable par rapport au taux enregistré en octobre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en novembre 2023.



Le taux de chômage de l'UEétait de 5,9% en novembre 2024, également stable par rapport au taux enregistré en octobre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en novembre 2023.



Outre-Atlantique, sera publié à 16h l'indicateur ISM des services pour décembre. Celui-ci devrait montrer que l'activité demeure en expansion dans le secteur tertiaire aux USA, compensant largement la faiblesse de l'activité dans l'industrie.



Signe de la prudence des investisseurs, Wall Street a fini en ordre dispersé lundi, l'euphorie entourant les valeurs technologiques n'ayant pas permis de compenser la faiblesse des titres liés à la consommation.



'On est arrivé au point où il faudrait peut-être réduire son exposition aux secteurs les plus cycliques, dont la dynamique boursière a largement dépassé la qualité de leurs fondamentaux', prévient-on chez Danske Bank.



Avec le retour de l'appétit pour le risque et le soulagement sur les questions commerciales, l'euro retrouve un peu d'allant (+0,3%) face au billet vert, à 1,042$/E.



Sur les marchés pétroliers, les cours du Brent cède 0,25%, à 76 dollars le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Spie fait part de la nomination d'Evert Lemmen au poste de directeur général de Spie Nederland et, à ce titre, de membre du comité exécutif du groupe, à compter du 1er février 2025, succédant dans ces fonctions à Lieve Declercq.



EDF annonce le succès de son émission d'obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 1,9 milliard de dollars, opération qui lui permet de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050.







