Paris: reste en rouge après des statistiques mitigées information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 15:43

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris affiche un recul de 0,8%, autour des 7290 points, dans des volumes restreints.



L'ensemble des quarante valeurs du CAC est pour l'instant dans le rouge dans un contexte d'inquiétudes entourant l'économie chinoise après des statistiques décevantes venues raviver les craintes autour de la croissance mondiale.



Plusieurs statistiques publiées dans la nuit ont montré que la consommation, tout comme l'activité dans le secteur industriel, n'avaient pas atteint les attentes du marché le mois dernier.



Face à la perte de vitesse de la reprise, la Banque populaire de Chine (BPC) a même décidé de réduire le taux d'intérêt de sa facilité de crédit à moyen terme pour la deuxième fois en trois mois.



Toujours sur le front des statistiques, l'activité du secteur manufacturier de la région de New York chute brutalement ce mois-ci, à en croire l'indice 'Empire State' (calculé par la Fed locale) qui s'établit à -19 contre +1,1 en juillet, alors que le consensus ne l'attendait que très légèrement négatif.



Par ailleurs, les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,7 % en rythme séquentiel en juillet, dépassant légèrement les attentes du consensus, après une progression de 0,3% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 0,2%), selon le Département du Commerce.



Enfin, les prix à l'importation ont rebondi aux Etats-Unis en juillet, sans toutefois remettre en cause la tendance de fond qui reste à la modération des pressions inflationnistes dans le pays.



Le Département du Travail a fait état ce mardi d'une hausse de 0,4% des prix à l'importation le mois dernier, après une baisse de 0,1% en juin, sous l'effet d'un redressement des coûts des produits pétroliers.



En Europe, l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne, évaluant les perspectives économiques du pays, enregistre une légère remontée dans l'enquête actuelle d'août 2023 : à -12,3, il se montre supérieur de 2,4 points à sa valeur du mois précédent.



Dans ce contexte, les taux des obligations d'État à 10 ans poursuivent leur envolée : le rendement des Treasuries à dix ans campe autour des 4,2 %, soit son plus haut niveau depuis 2007. En Allemagne, l'obligation d'État à 10 ans atteint 2,68 %, en hausse de 1,9 pt, et l'OAT française atteint 3,23 % (+1,6 pt).



La hausse des rendements obligataires pénalise le marché actions, délaissé par les investisseurs à la recherche de rendements plus avantageux.



En ce jour férié, l'actualité est calme du côté des sociétés françaises. Notons néanmoins que Voltalia a annoncé hier soir l'ouverture d'un nouveau bureau en Albanie, à Tirana, accueillant 23 collaborateurs.



Enfin, Danone (-1,4%) figure parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC 40 mardi, pénalisé par un avis défavorable des analystes de Bernstein, qui disent s'inquiéter des perspectives du groupe.