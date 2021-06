Paris : reste dans le vert, tendance stable à Wall Street

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cherche une tendance et reste dans le vert pour une poignée de points (cela suffit à se maintenir au-dessus des 6.600).

L'indice CAC 40 demeure ainsi à bonne distance de ses seuils techniques susceptibles d'entraîner un retournement de tendance, situés selon les analystes à 6300 et 6290 points.

La bourse de Francfort est symétriquement dans le rouge... pour une poignée de points et l'E-Stoxx50 est parfaitement stable, en attendant une réouverture de Wall Street qui s'annonce également hésitante mais devrait se solder par un repli de -0,3% en moyenne pour les 3 principaux indices.

Le marché parisien avait rebondi sans grand entrain hier (seulement 3,3 milliards d'euros échangés au terme de la séance), ses gains ayant rapidement plafonné autour de 0,5%, une hausse qui constituait le score de clôture.

Les investisseurs restent circonspects après la nette inflexion de la communication de la Fed la semaine dernière (mercredi et vendredi).

Jerome Powell pourrait 'adoucir' le discours de James Bullard en précisant ce mardi que les chances de voir l'inflation se rapprocher des 2% d'ici fin 2021 restent fortes.

Les intervenants de marché scruteront cet après-midi les ventes de logements anciens aux Etats-Unis: elles sont attendues en repli, essentiellement du fait d'un stock de maisons disponibles à la vente qui reste proche de ses plus bas historiques.

Un des 'points d'intérêt' de cette séance, c'est la dégringolade des cryptos avec cassure d'importants supports sur le bitcoin (-15% en 48H vers 29.600$, l'Ethereum avec -20% vers 1.870, le Dogecoin avec -22% vers 0,17$, etc.).

A Paris, AXA annonce avoir conclu un accord avec Generali afin de céder ses activités d'assurance en Malaisie, incluant ses participations de 49,99% dans AXA Affin GeneralInsurance (AAGI) et de 49% dans AXA Affin Life Insurance (AALI). AXA va céder ses participations pour un montant total en numéraire de 688 millions de ringgits malaisiens (soit 140 millions d'euros).

TotalEnergies et Stellantis annoncent renouveler pour les cinq prochaines années leur partenariat mondial portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, partenariat qui est en outre élargi désormais à Opel et Vauxhall. Ces accords couvrent une collaboration accrue en recherche-développement, les lubrifiants de première monte, une recommandation exclusive des lubrifiants Quartz, la compétition automobile, la mobilité et la recharge électrique.

Sanofi Pasteur, entité commerciale globale Vaccins de Sanofi, et Translate Bio, entreprise spécialisée dans le développement de médicaments à ARN messager (ARNm), ont débuté un essai clinique de phase I en vue d'évaluer un vaccin à ARNm expérimental contre la grippe saisonnière.

Le Groupe Suez annonce l'acquisition d'Inflowmatix, spécialiste dans le domaine de l'acquisition et de l'analyse des données de pression à haute fréquence.

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 30 euros sur Bureau Veritas, notant que le titre du groupe français de services d'inspection et de certification comble progressivement sa décote par rapport à ses pairs Intertek et SGS.