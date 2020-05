Paris : reste bloqué à 4470Pts, WStreet se montre hésitant

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris végète depuis 7 heures et demi entre -0,2% et -0,6% (4.460/4.490), les 4.470 servant de cours pivot... dans des volumes de plus en plus insignifiants au fil des jours, voir consternants (moins de 1,3 millions échangés depuis l'ouverture), les investisseurs hésitant à prendre position alors que Wall Street se montre aussi hésitant que la veille.

Le Dow Jones grappille +0,1%, le Nasdaq les perd... mais il gagnait +0,5% à l'ouverture et alignait ainsi sa 7ème séance de hausse consécutive, digérant toutes les 'stats', toutes les déclarations de PDG (comme celui de Boeing qui s'attend à une reprise très lente et pas de retour à une activité normale avant 3 ou 4 années) qui se montrent plus que prudents, sauf lorsqu'il s'agit des GAFAM qui surfent sur la virtualisation de l'économie (et des millions de disparitions d'emplois au cours des prochains trimestres).

Anthony Fauci, le conseiller de Donald Trump s'exprimera ce mardi après-midi pour les questions de santé aux Etats Unis: dès hier, il mettait en garde contre des déconfinements prématurés dans certains états.

Côté nouvelles positives, la Chine s'engage à respecter la liste des achats de produits américains conclus il y a 6 mois.

Les incertitudes entourant les effets de la réouverture des économies occidentales et la possibilité d'une 'seconde vague' de contaminations au Covid-19 semblent toutefois freiner les initiatives sur les marchés... mais les cours du pétrole se redressent pourtant de +5% sur le 'WTI', à 25,3$ sur le NYMEX. C'est beaucoup plus calme sur le 'Brent' qui stagne autour de 30$ à Londres.

Sur le FOREX, l'Euro reprend un peu de hauteur, avec +0,6% à 1,0870, sans que cela semble avoir un lien solide avec le 'CPI', ou l'indice des prix à la consommation aux États-Unis.

Les prix se sont contractés de 0,8% en avril par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, là où les économistes prévoyaient une baisse de 0,7% en moyenne: l'inflation 'colle au consensus', et hors variables volatiles (énergie et des produits alimentaires) l'inflation américaine sous-jacente est ressortie à -0,4% le mois dernier, un niveau plus faible que les -0,2% du consensus de marché.

Par rapport à avril 2019, l'indice des prix a augmenté de 0,3% en données brutes -soit le taux annualisé le plus faible observé depuis octobre 2015- et de 1,4% hors éléments volatils le mois dernier -taux le plus bas depuis avril 2011.

Dans l'actualité des valeurs, Alstom (+7,3%) publie au titre de l'exercice 2019-20 un résultat net (des activités poursuivies, part du groupe) de 446 millions d'euros et un résultat d'exploitation ajusté de 630 millions, conduisant à une marge améliorée de 0,2 point à 7,7%. Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transport a augmenté de 2% à 8,2 milliards d'euros (+1% en organique), tandis que ses commandes ont diminué de 18% (-19% en organique) à 9,9 milliards, le carnet de commandes s'établissant ainsi à 40,9 milliards d'euros.

Iliad (+4,6%) affiche un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% à 1.382 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, tiré par la poursuite de la dynamique commerciale en Italie (150 millions de CA sur trois mois) et la hausse du chiffre d'affaires services en France (+4,2%).

Bouygues annonce que sur la base des résultats annuels d'Alstom, la contribution de l'équipementier de transports au résultat net du premier trimestre 2020 du conglomérat s'élève à 35 millions d'euros, contre 33 millions au premier trimestre 2019.

Engie (-5%) affiche au 31 mars 2020 un résultat opérationnel courant de 1,9 milliard d'euros, en recul de 6,6% en brut et de 2,1% en organique (+2,1% hors effet négatif des températures en France) 'démontrant une performance résiliente'. L'Ebitda du groupe énergétique ressort à 3,1 milliards d'euros, en baisse de 1,8% en brut et en hausse de 1,4% en organique, pour un chiffre d'affaires au premier trimestre de 16,5 milliards, en repli de 3,7% en brut et en organique.

Genfit se désintègre de -66% vers 7E (contre 20E la veille) après l'échec d'un de ses projets phares de traitement de dysfonctionnement hépatique sur lequel le groupe avait presque tout misé: l'essai de 'phase III' n'a pas permis d'établir un bienfait pour les patients ayant expérimenté le traitement.

Un revers majeur, et peut être rédhibitoire compte tenu du niveau d'endettement et de l'absence de revenus dans un avenir prévisible.

L'analyste Jefferies annonce ce mardi revoir à la hausse sa recommandation sur le titre Safran, passant de 'Sous-performance' à 'Conserver'. Jefferies fixe cependant son objectif à 75 euros, après 120 euros.