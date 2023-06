Paris: reste bien orienté, regards tournés vers le Fed information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - Pour la 3e journée consécutive, la bourse de Paris achève la séance sur un gain modeste de 0,5%, à 7328 points, l'indice étant notamment tiré par Renault (+4%) et Teleperformance (+2,2%).



A quelques heures des annonces de la Fed, les investisseurs anticipent que les responsables de la banque centrale américaine vont approuver une 'pause' ce soir.



'Plusieurs gouverneurs et le président de la Fed, Jerome Powell, souhaitent (...) faire une pause en juin pour mieux évaluer l'impact des hausses de taux déjà adoptées et des récentes tensions au sein du secteur bancaire', explique César Perez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management.



Si la résistance de l'économie américaine plaide en faveur d'un resserrement, le reflux de l'inflation, attestée encore hier par les chiffres des prix à la consommation, milite lui pour un 'statu quo'.



Sur le front des statistiques, selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis se sont tassés de 0,3% (plus que prévu) en données brutes en mai par rapport au mois précédent, mais ils sont restés stables hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur 12 mois, la hausse des prix producteurs US s'est établie en mai à 1,1% en données brutes et à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 2,3% et 3,3% observés au mois d'avril.



Côté Europe, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1% dans l'Eurozone et de 0,7% dans l'UE, selon Eurostat, après des chutes de 3,8% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE en mars par rapport à février.



Dans la zone euro, la production industrielle a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, à comparer à des variations annuelles de respectivement -1,4% et -1,2% en mars.

La production des biens d'investissement a augmenté de 14,7% et celle de l'énergie de 1%, tandis que celle des biens intermédiaires a diminué de 1%, celle des biens de consommation durables de 2,6% et celle des biens de consommation non durables de 3%.



Ce matin, les investisseurs avaient pris connaissance d'un recul de la production industrielle en Grande-Bretagne au mois d'avril, confirmant les difficultés actuellement rencontrées par le secteur.

Après une hausse de 0,7% en mars, la production industrielle britannique s'est repliée de 0,3% en avril, a annoncé mercredi l'institut national de la statistique (ONS), là où les économistes attendaient plutôt une baisse de 0,1%.



Les marchés obligataires, en ces heures qui précèdent le communiqué de la FED, sont très très calmes avec +3Pts sur nos OAT à 2,981%, les Bunds +2,5Pts à 2,451%: en revanche, les T-Bonds US se détendent de -5Pts à 3,792%.



Le Dollar s'affaiblit encore (-0,55% vers 1,0850$/E).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Casino gagne près de 21% sur le SBF 120, après avoir indiqué avoir reçu une lettre d'intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement de ses fonds propres.



TotalEnergies annonce avoir signé un accord-cadre avec l'entreprise américaine NextDecade pour participer au développement du projet Rio Grande LNG (RGLNG), une usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située dans le sud du Texas.



ArcelorMittal et LanzaTech Global annoncent le démarrage réussi de la production des premiers échantillons d'éthanol par l'installation phare de capture et d'utilisation du carbone (CCU) d'ArcelorMittal à Gand, en Belgique.



Icade annonce avoir signé le protocole définitif avec Primonial REIM et les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et d'IHE, confirmant ainsi l'organisation de la cession totale de son portefeuille de santé pour une valorisation de 2,6 milliards d'euros.



Enfin, Airbus a relevé mercredi sa prévision pour le marché mondial de l'aviation civile au cours des 20 prochaines années. Sa nouvelle prévision s'établit désormais à 40.850 livraisons d'appareils pour la période 2023-2042, un chiffre revu à la hausse par rapport à sa précédente estimation de 39.490 dévoilée il y a un an.