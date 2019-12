Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : reste au contact des 6000, indices US dans le vert Cercle Finance • 17/12/2019 à 16:26









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Le CAC40 consolide de -0,3% vers 5.970 cet après-midi mais reste au contact des 6.000 points (un score qui n'avait plus été approché depuis juillet 2007). La consolidation initiale n'a pas dépassé les -0,5% car les habillages de des bilans annuels ont repris le dessus. 'A quelques jours de la fin de l'année, c'est un peu Noël avant l'heure', constatent ainsi les équipes de Fidelity. Un peu de lourdeur apparente du côté de l'Euro-Stoxx50 (-0,5% à 3.750) mais c'est dû au repli de -0,7% du seul DAX. A Wall Street, après une ouverture hésitante, les indices US repassent légèrement positifs (+0,1%): si cela ne suffit pour inscrire de nouveaux records absolus, ce serait encore le 'carton plein' de records de clôture si Wall Street en restait là. Du côté des données statistiques du jour, les mises en chantier se sont élevées à 1,365 million en rythme annuel en novembre (+3%) et les permis de construire ont grimpé de +9% à 1,482 millions en rythme annuel (consensus de 1,35 millions). Bonne surprise du côté de la production industrielle que se redresse de 1,1% en novembre aux Etats-Unis, battant le consensus de?+1%%. Mais le taux d'utilisation des capacités de production -quoiqu'en hausse de 0,7Pts à 77,3%- ressort légèrement en-deçà des attentes : 77,5%. Du côté des valeurs, dopé par le pétrole en hausse de +0,8% à 65,7$ (sur le NYMEX), Total reste leader du CAC40 avec +1,5%, à égalité avec Airbus devant Thalès avec +1,4%. Seb annonce qu'Oliver Kastalio rejoindra le groupe français de petit électroménager début janvier 2020 comme directeur général de sa filiale allemande WMF, en remplacement de Volker Lixfeld qui prendra sa retraite. Orange et ATC France, filiale d'American Tower Corporation, annoncent avoir conclu un accord portant sur le déploiement de 900 à 2.000 nouveaux sites situés majoritairement en zone rurale et sur les axes de transport sur la période 2020-2024. L'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe Safran, alors que Boeing a confirmé hier soir la suspension temporaire de la production de son B737 Max à partir de janvier.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.