Paris: reste à l'équilibre après plusieurs stats américaines

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière journée de la semaine à l'équilibre, à 7568 points (-0,03%) alors que la séance est marquée par les très faibles volumes avec moins de 1,9 MdE échangés depuis l'ouverture.



Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien a cédé près de 0,4% mais conserve un gain proche de 17% depuis le début de l'année.



Sur le front des statistiques, l'inflation PCE, sur laquelle s'appuie la Réserve fédérale pour surveiller la trajectoire des prix, s'est établie à 2,6% en rythme annuel en novembre aux Etats-Unis, en baisse de 0,3 point par rapport à celui d'octobre.



En données 'core' (hors produits alimentaires et énergie), l'indice se contracte de 3,4% vers 3,2% d'un mois sur l'autre, d'après le Département du Commerce.



Publiées au même moment, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% le mois dernier par rapport à octobre aux Etats-Unis, pour des revenus en croissance de 0,4% d'un mois sur l'autre.



De leur côté, après un recul de 5,1% au mois d'octobre, les commandes de biens durables ont augmenté de 5,4% aux Etats-Unis au mois de novembre (+2,2% anticipé), selon des statistiques publiées ce vendredi par le Département du Commerce.



La hausse est principalement tirée par le secteur des transports (commandes aéronautiques) puisqu'en excluant le secteur des transports, la hausse des nouvelles commandes de biens durables se limiterait à 0,5%.



Et pour finir en beauté à la veille de Noël, la confiance du consommateur américain s'est améliorée de façon encore plus prononcée que prévu en décembre, à 69,7 contre 69,4 initialement selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié vendredi.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, continue d'attribuer cette embellie à l'amélioration des anticipations d'inflation à un horizon d'un an, désormais revenue à 3,1%, soit un plus bas depuis mars 2021, au lieu de 4,5% le mois passé.



Le seul bémol du jour concerne les ventes de logements individuels neufs qui ont plongé de 12,2% en novembre par rapport au mois précédent, pour s'établir à 590.000 unités en rythme annualisé, selon le Département du Commerce, après une chute de 4% en octobre.



Le prix médian des maisons s'est établi à 434.700 dollars et le prix moyen est ressorti à 488.900 dollars.



Le stock de maisons neuves en vente se regonfle et représente 451.000, soit une réserve d'environ 9,2 mois au rythme actuel des ventes.



Les marchés obligataires marquent un peu le pas mais pas d'inversion de polarité en vue : les T-Bonds s'établissent à 3,9050% (+1Pt), les Bunds et les OAT se dégradent de 1,5Pt à 1,9700 et 2,4770% respectivement.



L'euro remonte face au dollar (1,1014$/E) pour venir tester de nouveaux plus hauts depuis l'été, les investisseurs pariant que la Fed américaine devancera la BCE avec ses premières baisses de taux.



Le marché pétrolier s'est stabilisé, avec un Brent à +0,1%, autour des 79,4$ le baril.



Notons que l'or, valeur refuge par excellence, est aussi au plus haut à 2057$ l'once (+1%)... et la baisse du $ pourrait l'envoyer au-delà des 2.100$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pernod Ricard annonce avoir signé un accord pour la cession de la marque Becherovka et des actifs associés, dont le site de production de Karlovy Vary, au groupe Maspex. Soumise à des conditions suspensives habituelles, elle devrait être finalisée d'ici fin juin 2024.



Vinci indique avoir remporté, via sa filiale locale Seymour Whyte, un contrat de plus de 86 millions d'euros pour la modernisation du barrage Cressbrook à Toowoomba, situé près de Brisbane dans l'Etat du Queensland en Australie.



Neoen annonce avoir signé un contrat EPC clé-en-main avec une joint-venture de Bouygues Construction Australia et Bouygues Energies & Services, lançant ainsi officiellement la construction de la centrale solaire de Culcairn, dans l'Etat australien de New South Wales.



Enfin, Stellantis et 2L Logistics ont annoncé vendredi être entrés en négociation exclusive en vue d'une prise de participation majoritaire du géant de l'automobile au sein du capital la société de services de transport et de logistique.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.