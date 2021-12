Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : reprend son souffle et un peu d'altitude information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'indice parisien grappille 0,2%, autour des 7030 points, regagnant les sommets qu'il avait tutoyés avant la découverte d'Omicron. Selon Kiplink, le maintient du CAC 40 dans le haut du canal 7005-7035 devrait permettre à l'indice de regagner les 7080. Et 'le meilleur est peut-être à venir', avancent prudemment les analystes du bureau parisien. Et de prudence, il sera justement question aujourd'hui sur les marchés, à la veille de la publication, très attendue, des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Un chiffre décevant ne suffirait probablement pas à altérer les anticipations de resserrement monétaire, la Fed ayant déjà expliqué qu'elle comptait s'attaquer à l'inflation en accélérant la réduction de ses rachats d'actifs. Selon les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, la banque centrale a prévu de discuter du calendrier du 'tapering' lors de sa réunion des 14 et 15 décembre. Dans l'attende de cette statistique clé, le calme pourrait s'emparer des marchés après deux semaines marquées par la volatilité des indices, au gré des interrogations quant à la dangerosité du nouveau variant. 'Le rally commence à s'essouffler face aux craintes grandissantes qu'une nouvelle série de restrictions sanitaires au cours des prochaines semaines ne viennent retarder la reprise économique', explique-t-on chez Deutsche Bank. Les investisseurs scruteront les potentiels catalyseurs avant d'entamer le traditionnel 'rally de fin d'année', qui se traduit par des gains moyens de 1,5% à Wall Street sur le mois de décembre. La séance s'annonce relativement peu chargée en indicateurs aujourd'hui, les intervenants de marché devant simplement prendre connaissance des inscriptions au chômage aux Etats-Unis et des stocks des grossistes. Dans l'actualité des valeurs françaises, Vinci Concessions et Eiffage ont conclu un accord en vue de déposer une offre publique d'achat sur le solde du capital de Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC). L'Oréal va se porter acquéreur de Youth to the People, une marque américaine de soin de la peau fondée à Los Angeles en 2015 et dont les ventes devraient dépasser les 50 millions de dollars en 2021. Enfin, Capgemini et SAP annoncent la signature d'un contrat avec Carrefour pour accompagner la transformation financière de la filiale française du groupe de distribution, avec une refonte de l'ensemble des processus de back-office financier.

