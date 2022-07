Paris: reprend des couleurs et franchit les 6.000 pts information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Après avoir passé la matinée dans le rouge, la bourse de Paris gagne désormais près de 0,8%, autour des 6.040 points, après un bref basculement de l'Euro sous le seuil de parité face à Dollar : -0,1% à 0,9998 (un plus bas depuis fin octobre 2002).



L'Euro est en effet plombé par un très mauvais indicateur de sentiment -le ZEW- en Allemagne : les taux se détendent fortement (-15Pts en moyenne pour nos OAT et les Bunds) et donc sa rémunération instantanée chute de -6Pts face au Dollar qui ne perd que 9Pts de rendement à 2,9100%.



Soutenu par une ouverture positive de Wall Street (le Dow Jones gagne 0,3%), le CAC40 efface les 6.030Pts et repasse au-dessus des 6.040Pts.



Les investisseurs semblent oublier leurs inquiétudes sur la demande en Chine avec la réintroduction de restrictions sévères ('lockdown' dans plusieurs villes, bracelet électronique pour les habitants de Hong-Kong sommés de rester chez eux) et la peur d'une flambée des prix du gaz liée à l'arrêt pour maintenance du plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne (les russes vont-ils le redémarrer, rien n'est moins sûr).



Les cambistes qui ont précipité l'Euro vers le '1/1' face au Dollar ont sanctionné l'indice ZEW(sentiment des milieux d'affaires allemands) qui s'est effondré de 25,8 points pour atteindre une valeur de -53,8 dans l'enquête de juillet 2022, traduisant ainsi une forte dégradation des perspectives économiques du pays.



L'évaluation de la situation économique présente en Allemagne s'est également fortement dégradée, l'indice correspondant s'établissant actuellement à -45,8, soit 18,2 points de moins qu'en juin.



Dans les deux cas, il s'agit de niveaux inférieurs à ceux de mars 2020.



'Les principales préoccupations actuelles concernent l'approvisionnement énergétique en Allemagne, la hausse annoncée des taux d'intérêt par la BCE et de nouvelles restrictions liées à la pandémie en Chine', explique l'institut.

A noter une rechute de -2% du prix du baril alors que l'OPEP publie une étude qui anticipe une demande faiblissante en 2023.



Sur le front des valeurs, Thales annonce la signature d'un accord pour acquérir la société néerlandaise OneWelcome, leader européen sur le marché en forte croissance de la gestion des identités et des accès clients, pour un montant total de 100 millions d'euros.



Eurazeo indique avoir signé un accord d'exclusivité avec Apax Partners en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech, spécialiste des solutions premium de sécurisation des sites sensibles, opération qui resterait soumise à des autorisations réglementaires.



Bonduelle fait part d'une révision en baisse de ses objectifs, estimant que la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs de respectivement +3% et +3,6% en organique sur l'ensemble de l'exercice.



VESA Equity Investment, société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 juillet, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Fnac Darty et détenir 20,03% du capital et des droits de vote du groupe de distribution.



Renault Group affiche des ventes mondiales d'un million d'unités au premier semestre 2022, en baisse de 12% en comparaison annuelle à périmètre équivalent, dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et l'arrêt des activités en Russie.

Les ventes de Dacia progressent quant à elles de 5,9% avec 277 885 immatriculations à fin juin 2022 par rapport au premier semestre 2021.



Enfin, Air Liquide indique avoir investi dans sa première unité de production de biométhane en Chine, qu'il va exploiter d'ici à la fin de l'année 2022. Située à Huai'an City, dans la province du Jiangsu, elle aura une capacité de production de 75 GWh par an.