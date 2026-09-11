Paris reprend des couleurs

Après deux séances de repli (-1,9% puis -0,5%), un rebond se dessine sur la place parisienne, qui s'adjuge 0,55%, à 8 160 points, épaulée par Safran ( 2,1%) et Airbus ( 1,6%). Francfort ( 0,5%) et Londres ( 0,4%) sont dans la même dynamique.

Les temps sont durs pour les places boursières. Tout au long de la semaine, les marchés ont dû composer avec une envolée des cours de l'or noir : le Brent a grimpé de 10% sur la période pour atteindre 105 USD aujourd'hui. Le prix du baril a même touché les 109 USD hier.

Les raisons sont connues : un conflit qui s'enlise au Moyen-Orient, un détroit d'Ormuz qui reste congestionné, des raffineurs indépendants chinois qui intensifient leurs achats sur le marché spot afin de remplacer les barils iraniens et russes, des rebelles houthis qui prennent le contrôle d'un port stratégique en mer Rouge...

"La hausse actuelle est soutenue à la fois par les fondamentaux du marché et par les tensions géopolitiques, ce qui devrait lui conférer davantage de durabilité", résume Frédéric Lorec, analyste hydrocarbures chez AlphaValue.

Chez Commerzbank, les analystes ne misent plus sur un accord rapide sur Ormuz, mais considèrent que les flux pétroliers peuvent néanmoins se rétablir progressivement grâce aux "dark transits" et aux routes de contournement, ce qui devrait réduire sensiblement le déficit d'offre.

Après la BCE, la Fed

En attendant, l'envolée des cours du brut pèse logiquement sur l'inflation, ce qui a conduit la BCE hier à relever ses principaux taux directeurs de 25 points de base, portant le taux de dépôt à 2,5%, tout en laissant la porte ouverte à une nouvelle hausse en décembre.

"Entre les lignes, il semble qu'aucun consensus n'existe parmi les membres du Conseil des gouverneurs quant à la prochaine décision, et que beaucoup dépendra de l'évolution de la situation au Moyen-Orient et de ses conséquences sur les marchés de l'énergie", notait ce matin Nadia Gharbi, senior economist chez Pictet Wealth Management.

Dans ce contexte, les rendements obligataires se tendent toujours un peu plus : l'OAT à 10 ans évolue désormais à 4,43%, tandis que le Bund de même échéance est à 3,50%, soit un spread qui atteint 93 pb.

Outre-Atlantique, le taux à 10 ans flirte désormais avec les 5% (il a atteint 4,98% ce matin) et les intervenants auront les yeux rivés, à 14h30, sur les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, très attendus à quelques jours de la réunion de la Fed.

Avant cette publication, les marchés estiment à 67% la probabilité d'un relèvement des taux de la Fed le 16 septembre. "Même si ce pourcentage est élevé, il n'est toutefois pas révélateur d'une certitude absolue des marchés que la Fed relèvera bien sa fourchette de taux dans quelques jours", tempère Alexandre Baradez, responsable de l'analyse de marché chez IG France.

Les valeurs en mouvement

A l'approche de la mi-séance, l'indice parisien est tiré par Safran ( 2,1%) qui profite notamment d'un relèvement de JPMorgan qui passe de 430 à 460 euros sur le titre et confirme sa recommandation "surpondérer".

Airbus figure aussi parmi les meilleures performances du jour avec 1,6%. L'avionneur a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions, dans le but de soutenir les futures activités de ses plans d'actionnariat salarié et de rémunération en actions. Le titre profite aussi d'une commande d'Eutesat portant sur 229 satellites et de Vietnam Airlines pour cinq A350-900.

Sur le SBF 120, Alstom progresse de 1,7% après avoir signé des contrats d'une valeur totale de plus de 1,2 MdEUR avec TransPennine Express (TPE) au Royaume-Uni.

Enfin, Vetoquinol est particulièrement entouré ( 17%) après la publication de ses résultats semestriels, qualifiés de largement supérieurs au scénario de transition attendu par TP Icap Midcap.

Ailleurs en Europe, DHL Group ( 0,4%) et Alibaba.com ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à poursuivre l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer l'expérience logistique de bout en bout pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Enel (-0,3%) a finalisé l'acquisition auprès d'Excelsior Energy Capital d'un portefeuille de centrales solaires situées aux Etats-Unis.