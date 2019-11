Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : reprend de l'altitude, records des indices US Cercle Finance • 25/11/2019 à 16:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,6% vers 5.928) reprend de l'altitude depuis la réouverture de Wall Street: les indices US inscrivent une nouvelle série de records absolus, le Nasdaq bondit même de +1%, au-delà des 8.600, le Nasdaq-100 affiche +1,1%, le S&P500 culmine à 3.130 et le Dow Jones repasse allègrement le cap des 28.000Pts. Les investisseurs sont encouragés par des articles de presse chinois (Global Times) indiquant que 'les deux parties sont sur le point de s'entendre sur un accord de 'première phase'. Un large consensus a été atteint'. Pékin se déclare également prêt à faire un effort pour mieux protéger la propriété intellectuelle des entreprises opérant dans le pays. Les bourses saluent ces avancées par une belle hausse, en cette dernière semaine du mois de novembre, lequel s'avère le plus fastueux depuis juin dernier. A Paris, les valeurs françaises avaient effacé d'entrée de jeu les -0,6% perdus la semaine dernière, l'indice CAC 40 s'adjugeant jusqu'à 0,7% à 5.933: cet objectif reste à portée de main d'ici 17H35. Alors que Paris affiche encore un gain de près de 25% depuis le 1er janvier, la peur de rater le train de la hausse, c'est-à-dire le 'FOMO' ('fear of missing out') contraint les opérateurs à 'payer', même si les niveaux de valorisation apparaissent 'tendus', alimentant un 'rallye de fin d'année' où l'on investit à reculons. 'Au cours de la phase haussière en cours, les marchés d'actions ont eu tendance à finir l'année en beauté lorsque le S&P 500 affichait une hausse en pourcentage à deux chiffres au mois d'octobre', rappelle-t-on ainsi chez Argus Research. C'est aussi une semaine un peu particulière, qui sera principalement marquée par le 'pont' de Thanksgiving aux Etats-Unis, avec un jeudi férié aux Etats Unis, suivi d'une demi-séance -traditionnellement très creuse- à Wall Street le vendredi. Après six semaines consécutives de hausse, les marchés ont fait une pause la semaine passée mais ils pourraient bien tenter de finir le mois au plus haut (comme cela se passe presque systématique cette année) : cette fois-ci, ce sont les chinois qui font état d'avancée dans les discussions commerciales avec les Etats-Unis alors que Washington assumait ce rôle depuis fin septembre, les promesses 'd'accord imminent' étant systématiquement démenties. Les experts de Danske Bank déclaraient ce matin : 'Nous nous attendons à ce qu'un accord soit trouvé au cours du mois qui vient, même si certaines informations font état de désaccords quant à l'annulation de récentes majorations de droits de douane et concernant les achats chinois de produits agricoles'. Aucune statistique d'importance ne figurait au calendrier aujourd'hui: l'indice IFO publié ce matin ressort conforme aux attentes, à 95, contre 94,7 en octobre (c'est une légère embellie mais pas un bouleversement des perspectives). On attend en milieu de semaine les derniers chiffres du PIB US au troisième trimestre, les commandes de biens durables et les dépenses des ménages aux Etats-Unis. Du coté des valeurs, LVMH et Tiffany confirment avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Tiffany par LVMH à un prix de 135 dollars par action en numéraire (une dernière surenchère de 5$ a remporté l'adhésion du conseil d'administration de Tiffany), opération valorisant le joaillier à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars. LVMH gagne plus de 2% et revient tutoyer son record absolu de clôture à 405,6E Conformément à l'accord signé en août dernier et suite à l'approbation des autorités compétentes, Orange annonce avoir finalisé la cession de l'intégralité de sa participation de 95,5% dans Orange Niger à Zamani Com. Eiffage Immobilier annonce avoir remporté, en groupement avec Nexity, CDC Habitat, EDF et Groupe Groupama le secteur E du village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, situé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur Thales après l'organisation d'un roadshow avec la direction. L'objectif de cours est réduit à 120,5 E (contre 126 E) suite à l'ajustement des estimations des analystes.

