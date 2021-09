Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : reprend de l'altitude après le décrochage d'hier information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Après son lourd repli de la veille (-1,7%), la Bourse de Paris reprend des couleurs ce matin (+1,5%, à 6550 points) alors que débute aujourd'hui le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed. Le communiqué qui sera publié demain par l'institution sera particulièrement scruté : il pourrait permettre aux investisseurs d'en savoir davantage quant à l'évolution du programme d'assouplissement quantitatif de la banque centrale américaine. Malgré une vague de rachat dans la dernière heure qui a rassuré les investisseurs, Wall Street a terminé la séance dans le rouge avec -1.8% pour le Dow Jones, -2.2% pour le Nasdaq, -1.7% pour le S&P 500. 'La valorisation de Wall Street rend le marché très vulnérable à la moindre mauvaise nouvelle, surtout sur un mois de septembre, historiquement le pire mois boursier', analyse-t-on chez Aurel BGC. La crainte d'un défaut de paiement d'Evergrande, géant chinois de l'immobilier, a en effet provoqué un vent baissier sur les marchés, les opérateurs s'inquiétant d'un possible effet domino, de type Lehman Brothers. Heureusement, les marchés chinois sont restés fermés ce mardi et ne rouvriront que demain, empêchant une contagion trop brutale au niveau des places boursières mondiales. Au vu de l'état de nervosité actuel des marchés, il ne serait pas étonnant que Jerome Powell insiste sur la nécessité de se montrer 'patient' avant de décider d'une éventuelle réduction des rachats d'actifs de l'institution. Dans l'actualité des valeurs françaises, Alstom et Plastic Omnium annoncent avoir signé un protocole d'accord portant sur le développement de systèmes de stockage d'hydrogène haut de gamme destinés au secteur ferroviaire, en combinant leurs capacités et savoir-faire complémentaires. Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de The Whisky Exchange, un leader de la vente de spiritueux en ligne créé au Royaume-Uni en 1999, fort d'un catalogue de quelques 10.000 produits. Airbus, Air Liquide et Vinci Airports indiquent collaborer pour développer l'usage de l'hydrogène dans les aéroports et constituer le réseau aéroportuaire européen nécessaire à l'accueil du futur avion à hydrogène. Carmat annonce la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, chez une femme, opération réalisée à l'UofL Health - Jewish Hospital par des médecins de l'université de Louisville (Kentucky). Enfin, Vivendi a confirmé que la distribution en nature des actions UMG aux actionnaires de Vivendi se fera comme prévu sur la base d'une action UMG pour chaque action Vivendi éligible.

