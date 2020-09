Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris reporte la réunion du conseil franco-russe de coopération Reuters • 08/09/2020 à 19:09









PARIS, 8 septembre (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé mardi le report de la réunion du conseil franco-russe de coopération sur les questions de sécurité "au regard des circonstances actuelles". Cette réunion à laquelle devaient participer les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays était prévue le 14 septembre prochain. "Au regard des circonstances actuelles et après un échange avec les autorités russes, il a été décidé de reporter la réunion du Conseil franco-russe de coopération sur les questions de sécurité à une date ultérieure", a dit le Quai d'Orsay dans une déclaration envoyée à Reuters. Les relations entre la Russie et les Occidentaux se sont de nouveau dégradées avec l'affaire Alexeï Navalny, l'opposant russe que les autorités allemandes disent victime d'un empoisonnement. (John Irish version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

