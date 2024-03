Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: repli modéré en l'absence de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,3% ce matin, autour des 8130 points, pénalisée par les replis de LVMH (-1,7%) et Legrand (-1,2%).



Le contexte de marché s'annonce relativement calme, avec des investisseurs qui digèrent encore les annonces accommodantes faites la semaine dernière par la Réserve fédérale américaine.



La tonalité conciliante de la Fed a permis à Wall Street de renouer avec la hausse après deux semaines consécutives de repli, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ayant affiché des gains hebdomadaires de plus de 2% pour inscrire de nouveaux records.



'La combinaison de meilleures perspectives de croissance, d'une inflation favorable aux bénéfices (avec une inflation sous-jacente avoisinant les 3%) et du pivot cohérent des banques centrales a créé un nouvel environnement d'investissement', souligne Florian Ielpo, le responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



La tendance a été moins favorable à Paris, où le CAC 40 a cédé 0,2% la semaine passée, les investisseurs ayant été tentés de prendre quelques bénéfices après les plus hauts récemment atteints par l'indice parisien.



Après un gain de près de 20% depuis la fin octobre, le CAC semble désormais buter sur la barrière technique des 8250 points, une zone de résistance très suivie par les investisseurs.



Les variations devraient rester limitées ce lundi et la tendance peu animée en l'absence d'événement majeur et du manque d'actualités marquantes.



L'agenda macroéconomique s'annonce tout particulièrement maigre ce lundi avec la publication après l'ouverture de Wall Street des ventes de logements neufs, un indicateur relativement secondaire.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Danone a annoncé vendredi soir avoir obtenu les autorisations réglementaires russes requises pour la cession de ses activités EDP en Russie à Vamin R LLC, la réalisation de cette cession étant prévue dans les prochaines semaines.



Airbus a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition d'Infodas, une société allemande spécialisée dans le secteur de la cybersécurité.



Atos s'inscrit en légère hausse lundi à la Bourse de Paris après l'annonce par David Layani, le patron de Onepoint, de son intention de se porter au secours du groupe technologique français en difficulté.



Enfin, Micropole annonce qu'il demandera à Euronext la suspension de son cours ce lundi avant bourse, et ce jusqu'à nouvel ordre, son PDG Christian Poyau ayant été informé vendredi soir du dépôt imminent d'une offre publique, éventuellement dès lundi.





