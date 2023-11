Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: repli limité malgré la contraction du secteur du luxe information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Après avoir passé l'ensemble de la séance en rouge, la bourse de Paris est parvenue à limiter ses pertes dans les dernières minutes de cotation: elle achève finalement la journée sur un repli limité de 0,21%, à 7250 points, notamment pénalisée par la contraction du secteur du luxe (-2,6% pour Kering, -2% pour Hermès, -1,8% pour LVMH).



Ce matin, les investisseurs ont appris que la confiance des ménages en France s'était améliorée en novembre : à 87, son indicateur synthétique -calculé par l'Insee- augmente de trois points, mais reste néanmoins bien au-dessous de sa moyenne de longue période.



Outre-Atlantique, après trois mois consécutifs de repli, la confiance du consommateur américain a aussi rebondi au mois de novembre à la faveur d'une petite éclaircie au niveau des anticipations des ménages.



Selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, l'indice de confiance a atteint 102 ce mois-ci, contre 99,1 (révisé de 102,6) en octobre.



Enfin, toujours sur le front des statistiques, les prix des maisons individuelles aux USA ont continué d'augmenter en septembre, quoiqu'à un rythme moins soutenu que prévu, montre l'indice S&P/Case-Shiller publié mardi.



Cet indice, qui mesure les variations de prix dans les 20 principales agglomérations urbaines du pays, a augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre, ce qui est inférieur au taux de 0,7% qui était attendu par les économistes.



La publication, jeudi, de chiffres de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis ne manquera pas d'alimenter le débat qui anime les marchés financiers depuis des mois.



A 48H d'une réunion de l'Opep+ qui pourrait faire apparaître quelques dissensions au sein du cartel, selon les spécialistes, le Brent de Mer du Nord gagne 2,5%, vers 82$ le baril, tout comme le brut léger américain (WTI) qui gagne 2,4%, vers 76,8$..



Dans une note diffusée hier, les stratèges de BofA ont déclaré s'attendre à ce que les cours pétroliers remontent l'an prochain en raison du mouvement de restockage qui touche les marchés des matières premières.



La banque d'affaires américaine estime que le Brent devrait atteindre un niveau moyen de 90 dollars en 2024, tandis que le WTI est attendu autour de 86 dollars sur l'année à venir.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Ubisoft Entertainment (-9%) indique avoir réalisé avec succès son placement d'OCEANEs (obligations convertibles)à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros.



Atos (-6,5%) a confirmé mardi avoir entamé des négociations avancées en vue de modifier et de simplifier certains termes du projet de cession de sa filiale Tech Foundations à Daniel Kretinsky.



La société a aussi annoncé un nouvel accord de partenariat stratégique entre sa ligne d'activité Eviden et Amazon Web Services (AWS) pour accélérer la cocréation par leurs clients de solutions industrielles basées sur l'IA, sécurisées et durables dans la place de marché d'AWS.



Nacon publie un résultat net en chute de 61,6% à 3,2 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, mais avec un EBITDA en progression de 20,1% à 29,3 millions, soit 43,2% du chiffre d'affaires contre 31,4% un an auparavant.



Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de ROBUR Industry Service Group, société basée à Munich, lui permettant d'établir une position stratégique sur le marché allemand des services à l'industrie sur lequel Spie était jusqu'alors peu présent.





