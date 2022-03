Paris: repli contenu mais pétrole et gaz flambent de nouveau information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 20:10

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance du jour sur un repli de 1,17%, à 6.581 points, à l'instar de Francfort (-1,4%) ou de l'E-Stoxx50 (-1,5%), Londres parvenant de son côté à limiter la casse (-0,2%).

Outre-Atlantique, le rouge domine également à mi-séance, le Dow Jones et le S&P500 lâchent environ -1% et le Nasdaq -0,7%.



Le CAC avait débuté la séance en légère hausse - affichant même +16% repris depuis le 7 mars - avant d'être pris de court par l'annonce de Vladimir Poutine interdisant le paiement du gaz importé de Russie en dollars ou en euros. Les autorités russes doivent mettre en place un nouveau système de paiement en roubles dans la semaine.



Non seulement les acheteurs occidentaux ne disposent pas de roubles mais ils devraient avoir du mal à s'en procurer tant que les actifs de la banque centrale russe seront gelés...



Conséquence immédiate? le prix du gaz flambe (+15% à 115E l'équivalent mégawatt/heure), le cours du pétrole 'Brent' s'envole de +5,5% vers 121$ et le WTI (+5%) pulvérise les 115$, se rapprochant de ses sommets de mars... 2012.



Le président russe a présenté cette initiative comme une réponse au gel des actifs de la Russie en Occident. De son côté, l'UE a prévu de dévoiler demain un volet de sanctions supplémentaires à l'égard de Moscou...





Dans ce contexte, les marchés obligataires restent proches de leurs pires niveaux de l'année : nos OAT affichent 0,9450% contre 0,965% la veille, un niveau bien supérieur au précédent 'pic' de 0,8% de février (à comparer avec -0,05% le 20/12/2021). Les T-Bonds US affichent 2,375% contre 2,38% la veille, le '30 ans' flirte toujours avec les 2,500%.



'L'avertissement de Jerome Powell sur une hausse de taux de 50 points de base a nourri une vague vendeuse de deux jours sur les actifs à revenu fixe, tandis que les marchés actions sont restés confiants dans la croissance économique', rappelle Liberum.



'En dépit de rendements en hausse et d'un aplatissement supplémentaire de la courbe des rendements en Allemagne et au Royaume Uni, les technologiques et financières ont surperformé en Europe, alors que l'énergie et les matériaux sont restés à la traine', poursuit-il.



Au chapitre des statistiques du jour, le Département du Commerce a publié un recul de 2% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de février, pour représenter un volume annualisé CVS de 772.000, contre 788.000 en janvier (révisé de 801.000 en estimation initiale).



Le prix médian des ventes de logements neufs américains s'est établi à 400.600 dollars le mois dernier. A 407.000 à fin février, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait 6,3 mois au rythme d'écoulement actuel.



Ce matin, les opérateurs ont pris connaissance d'une inflation record pour février au Royaume Uni : selon l'office national de statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont grimpé à un rythme annuel de 6,2% en février, un taux en forte progression de 0,7 point par rapport à celui du mois précédent et atteignant un nouveau plus haut depuis 30 ans.



Sur le plan des valeurs à Paris, Worldline, Kering et Publicis font figure de lanterne rouge avec -3,5%.

TotalEnergies a annoncé mardi soir mettre fin à l'achat de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022, et engagé la suspension progressive de ses activités dans le pays.



L'Oréal annonce le lancement réussi de sa première émission obligataire pour un montant nominal total de trois milliards d'euros, émission qui a reçu une demande totale de 10,7 milliards, soit plus de 3,5 fois le volume combiné de l'offre.



Stellantis annonce son soutien au plan de développement d'Automotive Cells Company (ACC) visant à transformer l'usine de Stellantis située à Termoli, en Italie, en un nouveau site de production de batteries. Le groupe finalise ainsi l'accord intégrant Mercedes-Benz comme nouveau partenaire à parts égales de la société avec TotalEnergies/Saft et Stellantis.



Virbac publie un résultat net courant en progression de 53,3% à 117,8 millions d'euros au titre de 2021, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en croissance de 42,4% à 168,9 millions. Un dividende net de 1,25 euro par action sera proposé pour l'année écoulée.



Le groupe de petit électroménager Seb fait part de l'entrée à son capital du fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux, son cinquième investissement depuis sa création en 2020.