Paris: repasse les 7400Pts grâce aux valeurs du 'luxe'

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,28% à 7.403,83) semble un peu figée depuis 15h mais s'éloigne de la zone dangereuse des 7.380Pts.



Pénalisée par le repli du secteur de l'énergie la veille (le CAC avait lâché près de 1,5% hier), la Bourse de Paris repasse les 7400 points grâce aux valeurs du 'luxe'.



Mais les volumes d'échanges restent 'ultralight' (tout juste 3MdE négociés) alors que les investisseurs limitent leurs prises de risques à quelques heures des décisions cruciales de la Fed.



A Wall Street, la tendance reste indécise avec le Dow Jones (-0,1%) et le S&P500 ou le Nasdaq à +0,3%.



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Réserve fédérale publiera son communiqué dans la soirée et son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse dans la foulée.



Depuis de longues semaines, la banque centrale américaine a préparé les esprits à un nouveau tour de vis de 25 points de base, reste à découvrir si elle laisse la porte ouverte à une 12ème hausse en juin (vers 5,25/5,50%).



D'après le baromètre FedWatch de CME Group, les opérateurs évaluent à 89,3% la probabilité d'un relèvement de taux de 25 points ce soir.



'Une nouvelle hausse de taux au mois de juin ne peut être écartée à ce stade', estiment ainsi les économistes de BofA.



Dans ce contexte confus, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans se détend de -4Pts vers 3,40% tandis que son équivalent allemand stagne autour du seuil des 2,25%.



La publication de l'enquête ADP -avec un chiffre surprise- ne fait absolument pas tressaillir les T-Bonds.



Le secteur privé aux Etats-Unis a généré 296.000 emplois en avril selon ADP, un chiffre largement supérieur aux attentes (180.000) soit un quasi doublement par rapport aux 142.000 du mois précédent, un nombre révisé en très légère baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 145.000.



'Les employeurs embauchent de façon agressive tout en contrôlant les salaires', commente Nela Richardson, économiste en chef d'ADP. 'Nos données montrent également que moins de personnes changent d'emploi'.



Autre chiffre très attendu, le PMI composite (activité anticipée dans le secteur privé américain) a vu sa croissance s'accélérer en avril, selon S&P Global dont l'indice s'est établi à 53,4 en estimation définitive pour le mois écoulé, contre 53,5 en estimation flash, mais après 52,3 le mois précédent.



La croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis (ISM) s'est poursuivie au mois d'avril, à 51,9 contre 51,2 en mars selon l'enquête mensuelle réalisée auprès des directeurs d'achats par l'Institute for Supply Management, ce qui représente un quatrième mois consécutif en zone d'expansion de l'activité.



Le sous-indice des nouvelles commandes a progressé à 56,1, après 52,2 le mois précédent, tandis la composante de l'emploi a reculé à 50,8, contre 51,3 en mars, tout en demeurant en territoire de croissance.

La mesure des prix acquittés s'est quant à elle accrue, passant à 59,6 contre 59,5 le mois passé.



Sur le marché des changes, le dollar continue de faire preuve d'une certaine fébrilité en tentant de s'arrimer autour de 1,1020 face à l'euro.



Sur le front du pétrole, les cours du brut poursuivent leur dégringolade, avec un baril de Brent qui cède 3% à 73 dollars, le WTI retombe sous les 70$ (-3% à 69,5$) sur fond d'inquiétudes quant au niveau de la demande.



Mais les Etats Unis qui souhaitent reconstituer leurs stocks stratégiques pourraient profiter de l'aubaine pour accélérer leurs importations.







