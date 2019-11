Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : repasse dans le vert, Wall Street est stable Cercle Finance • 26/11/2019 à 15:59









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris repasse dans le vert et gagne 0,1% vers 5.930 points. Le marché parisien achève d'effacer ses pertes de la semaine dernière, mais pourrait encore mieux faire après la rafale de records signée à Wall Street lundi et qui pourrait se prolonger ce mardi (le Dow Jones pourrait se hisser au-delà de 28.090 dès les 1ers échanges). Les indices US sont pour l'instant stables. Les marchés d'actions américains ont en effet réalisé un nouveau carton plein de records lundi à New York, en terminant non seulement à leurs zéniths du jour, mais aussi de l'histoire. Les investisseurs ont été encouragés par un article du quotidien chinois 'Global Times' affirmant que les Etats-Unis et la Chine seraient 'sur le point de s'entendre sur un accord de phase 1'. Le vice-Premier ministre chinois Liu He aurait eu une conversation téléphonique ce mardi matin avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer à l'issue de laquelle 'un consensus sur la résolution des problèmes' aurait été atteint... reste comme d'habitude à finaliser. 'C'est vrai, ces informations sont plutôt vagues, mais les investisseurs considèrent dans l'immédiat que l'absence d'escalade en pleine crise de Hong Kong constitue déjà en soi une bonne nouvelle', explique Danske Bank. 'Mais nous approchons à grands pas du 15 décembre, date à laquelle les Etats-Unis sont censés relever de 15% leurs droits de douane sur 160 milliards de dollars de produits chinois, et les marchés vont avoir besoin de nouvelles plus rassurantes', prévient la banque danoise. Sur le plan macroéconomique, le prix des logements progresse de +2,1% aux Etats-Unis sur 1 an dans les 20 principales métropoles US. Les investisseurs seront surtout attentifs à l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui sera également publié dans l'après-midi. Du coté des valeurs, Trigano domine le classement avec +11% après publication de résultats meilleurs que prévus. A l'occasion de sa journée investisseurs, Faurecia (+1,4%) annonce ses objectifs financiers à horizon 2022, dont une croissance annuelle moyenne des ventes qui devrait être supérieure à 5% entre 2019 et 2022 pour atteindre plus de 20,5 milliards d'euros en 2022. L'équipementier automobile estime que sa marge opérationnelle devrait atteindre 8% des ventes en 2022 (contre un objectif confirmé d'au moins 7% en 2019) et son cash-flow net, 4% des ventes d'ici 2022 grâce au programme 'Convert2Cash'. Le Serious Fraud Office (SFO), autorité britannique chargée des affaires de fraude et de corruption, a annoncé qu'elle avait infligé une amende totale de 16,4 millions de livres (près de 20 millions d'euros) à Alstom Network UK, une filiale britannique de l'équipementier ferroviaire français. STMicroelectronics annonce avoir dépassé le milliard de modules ToF (Time of Flight) vendus dans le monde, permettant la détection de la distance par télémétrie laser, et 'confirmant son leadership sur le marché des solutions de télémétrie laser miniatures'. Europcar bondit de +8%, selon l'agence Bloomberg, des fonds de private equity comme Apollo et Cerberus regarderaient le dossier. Ce qui permet au titre de déborder de nouveau les 4 euros à la Bourse de Paris. Mais même à ce prix, Europcar ne capitalise que 670 millions d'euros, soit à peine plus de 2,1 fois l'EBITDA attendu en 2020. Même s'il faut aussi compter avec un dette nette de l'ordre de 850 millions d'euros. Oddo BHF a confirmé son conseil d'achat sur l'action du groupe de services aux collectivités Veolia, ainsi que son objectif de cours de 30 euros.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.