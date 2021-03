Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : repasse dans le rouge, prudence à Wall Street Cercle Finance • 17/03/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris repasse dans le rouge (-0,1% à 6.049) en ce début d'après-midi en raison d'une prédominance du rouge à Wall Street avec un S&P500 en repli de -0,3%, un Nasdaq en baisse de 0,7%. La prudence prévaut à l'ouverture des marchés US alors que les taux longs battent un nouveau record annuel de 1,66% sur le '10 ans' et de 2,425% sur le '30 ans' alors que la Réserve fédérale américaine annoncera ses décisions de politique monétaire à 19h00 (heure de Paris). Elle devrait, selon les anticipations du marché, maintenir son approche particulièrement accommodante mais toute allusion à une valorisation élevée des marchés ou à une vigilance en cas d'accélération de l'inflation pourrait doucher les indices boursiers, ce qui serait malvenu à 48H de la séance cruciale des '4 sorcière' qui se déroulera ce vendredi et couronnera un des meilleurs trimestres boursiers du 21ème siècle. François Rimeu, chez La Française AM, s'attend à ce que l'institution réaffirme que l'orientation actuelle de sa politique est 'adéquate', notamment en raison d'un marché du travail encore loin du plein emploi. 'Jerome Powell devrait également répéter que la Fed n'est pas particulièrement inquiète de la hausse transitoire de l'inflation', ajoute le stratégiste. Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed sera surtout attendu sur le calendrier et l'ampleur des futures hausses de taux. 'Cela ne devrait pas engendrer de réactions excessives de la part des marchés dans la mesure où les taux courts américains anticipent d'ores et déjà une normalisation monétaire courant 2023', estime le stratège de La Française AM. L'agenda des indicateurs 'macro' s'annonçait par ailleurs chargé avec notamment pour ce qui concerne la zone euro les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de février: le taux ressort inchangé à +0,9% par rapport à janvier, il progresse à la marge dans l'Eurozone, de +1,2% vers +1,3%... pas de quoi alimenter les peurs d'un débordement imminent des 2%. Les OAT se tendent cependant de +4Pts à -0,044%, les Bunds de +3,2Pts à -0,302%... et les BTP italiens de +5,5Pts vers 0,682%. Aux Etats-Unis, les chiffres des mises en chantier de logement ont plongé de 10,3% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.421.000 en rythme annualisé, un niveau largement inférieur au consensus. Le nombre de permis de construire de logement, censé préfigurer les mises en chantier futures, a chuté dans les mêmes proportions, de 10,8% à 1.682.000 en février, manquant là aussi sensiblement l'estimation moyenne des économistes. Difficile de ne pas y voir une des conséquences des intempéries qui ont paralysé une large portion des Etats Unis (du Texas au Grande Lacs) du 15 au 23 février dernier). Du coté des valeurs, Faurecia (+6,6% et record annuel à la clé) annonce aujourd'hui son intention de lancer une émission de 400 millions d'euros d'Obligations senior Vertes à échéance 2029. Elle constitue la première émission d'obligations vertes de Faurecia, réalisée dans le cadre du Green Bond Framework mis en place par le Groupe en mars 2021. Elior Group indique avoir obtenu un Prêt Garanti par l'État français (PGE) d'un montant de 225 millions d'euros, augmentant ainsi d'autant sa liquidité pour consolider son assise financière et diversifier ses moyens de financement. Fnac Darty annonce le succès de son émission d'OCEANE à échéance 2027 pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros, annoncée mardi matin et réalisée par voie de placement uniquement auprès d'investisseurs qualifiés. Le trafic total du Groupe ADP a chuté de - 67,5 % sur le mois de février 2021 par rapport à février 2020 avec 7,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 33,1 % du niveau du trafic groupe du mois de février 2019.

