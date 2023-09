Paris: repart dans le rouge après la pause de la veille information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 10:54

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,5% ce matin, autour des 7160 points. Hier, l'indice parisien avait marqué une pause après six séances consécutives de recul.



L'enjeu de cette dernière séance de la semaine sera de déterminer si cette pause peut se poursuivre ou si l'indice va poursuivre sa consolidation, voire même rebondir.



Il faut préciser que plusieurs nuages noirs planent toujours sur les marchés: remontée des cours de pétrole, inflation, politique monétaire des banques centrales...



Dans ce contexte, les analystes s'inquiètent de la rupture confirmée du support majeur des 7200 points, qui témoigne d'une indéniable dégradation des indicateurs techniques.



'La configuration baissière semble prendre forme avec une possible accélération sur le support de moyen terme à 7105 points', avertissent les équipes de Kiplink Finance.



La prudence devrait donc continuer de prévaloir à une semaine d'une réunion jugée cruciale de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi prochain.



Après la publication de plusieurs indicateurs reflétant un ralentissement de l'activité sur le Vieux Continent, les marchés financiers se disent que l'essoufflement de la croissance européenne plaide pour une 'pause' dans le cycle de resserrement monétaire.



'La BCE et la Fed ne devraient plus relever leurs taux directeurs qu'une fois au maximum, avant de les maintenir durant une période de plusieurs trimestres, en surveillant le reflux de l'inflation', estime Eric Bertrand, le directeur des gestions chez Ofi Invest Asset Management.



Un consensus est pour autant loin d'être acquis et un certain attentisme prévaut sur le marché obligataire, où le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule autour de 4,26%.



Ce mouvement de reflux est beaucoup moins évident en Europe, avec un rendement du Bund allemand qui campe à 2,61%, toujours au-dessus du seuil important des 2,60%.



Sur le front de l'énergie, le cours du Brent campe autour des 90$ alors que les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont dévoilé hier un nouveau recul des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.



Sur le front des statistiques, les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui des derniers chiffres des prix à la consommation en Allemagne pour le mois d'août.



Aux Etats-Unis, la journée sera uniquement marquée par la parution des stocks des grossistes, une statistique secondaire mais qui permettra d'en savoir plus sur le mouvement de déstockage qui pénalise actuellement le secteur de l'industrie.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe STEF a publié hier soir un chiffre d'affaires de 2179,1 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt avec un résultat net part du groupe en hausse de 43%, à 94,8 ME.



De son côté, Rubis a publié un chiffre d'affaires de 3324 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt. Le résultat net part du groupe est quasiment stable, passant de 170 à 171 ME.



Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la division Financial Crime Compliance (FCC) d'Exiger, un des leaders mondiaux en matière de lutte contre la criminalité financière, opération qui devrait être clôturée dans les prochains mois.



Enfin, Viel & Cie publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 21,7% pour le premier semestre 2023, à 50,9 millions d'euros, et un résultat d'exploitation (y compris les sociétés associées) de 94,9 millions, en augmentation de 46,1%.