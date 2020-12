Paris : renoue avec ses niveaux du 18/12, W-Street au zénith.

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a bénéficié d'une belle accélération à la hausse à partir de 16H15, passant de 5.504 à 5.539 avant de céder une dizaine de points durant le 'fixing' pour finir sur un gain de +1,11% à 5.528, deux fois supérieur à celui de Wall Street (qui avait beaucoup moins baissé que Paris lundi).

Cette avant-dernière séance avant Noël a été mise à profit pour poursuivre les habillages de portefeuilles, les opérateurs étant rendus plus optimistes par des rumeurs d'accord commercial UE/UK afin d'éviter un 'no deal Brexit' (certains observateurs spéculent même sur une poursuite des négociations au-delà du 1er janvier).

L'Euro-Stoxx50 a gagné +1,3% à 3.543 (tout comme le DAX30 qui passera à 40 valeurs en 2021).

A Wall Street, les indices poursuivent leur course aux records : le Russell-2000 flambe de +0,9% et pulvérise son précédent zénith des 1.992, à 2.009Pts.

A mi-séance, le Dow Jones s'inscrit en hausse de +0,8% à 30.275, il n'est plus qu'à 0,1% d'un record de clôture, le S&P500 gagne +0,6% à 3.709 et le Nasdaq (+0,1%) cale vers 12.820Pts (il a inscrit un plus haut en séance à 12.834, tout près de son record absolu de 12.840).

Wall Street fait donc l'impasse sur les mauvaises nouvelles politiques du jour : Donald Trump menace de ne pas ratifier le plan de relance de 900Mds$ adopté lundi par les parlementaires de Washington... mais le marché parie qu'il se rétractera puisqu'il s'agit de rendre le 'package' plus généreux pour les ménages les plus fragiles.

'Le président Donald Trump a demandé au Congrès de modifier le plan de soutien à l'économie et en particulier d'augmenter les chèques destinés aux particuliers en les faisant passer de 600$ (+600$ par enfant) à 1.200$, explique Danske Bank.

'Les Démocrates se sont déclarés favorables à l'amendement, à condition qu'il fasse l'objet d'un projet de loi séparé', souligne la banque danoise.

Le seul point noir demeure la situation sanitaire qui est encore fragile en Europe et très délicate aux Etats-Unis, mais là encore, les marchés tablent sur le soutien des banques centrales.

Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques aux Etats Unis.

Les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une baisse globalement plus forte que celle attendue en consensus.

Leurs revenus se sont contractés de 1,1%, une contraction nettement supérieure à celle anticipée par les économistes.

Après une hausse de 1,8% en octobre, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 0,9% en novembre en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une progression moins forte.

Le moral du consommateur américain s'améliore en décembre, mais moins qu'estimé initialement, au vu de l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui ressort finalement à 80,7 contre 81,4 en estimation préliminaire, et après 76,9 en novembre.

Enfin, le Département du Commerce annonce qu'après un repli de 2,1% en octobre, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont plongé de 11% le mois dernier à un volume annualisé de 841.000 unités, alors que le consensus n'attendait qu'un recul bien moindre (c'est un net coup d'arrêt à une phase de croissance forte depuis juin dernier).

Le Dollar s'affaiblit légèrement vers 1,2195/E (-0,3%),

A Paris, le secteur aérien a été recherché avec Air-France/KLM et Airbus à +4,5%, Safran à +3,3%.

Airbus annonce faire partie du consortium de fabricants, opérateurs et prestataires sélectionné par la Commission européenne afin d'étudier la conception, le développement et le lancement d'un système de communication spatial de propriété européenne.

Bonne tenue des valeurs bancaires avec Sté Générale à +4,2%, BNP-Paribas à +3,2%, dans le sillage de leurs homologues américaines qui brillent au sein du Dow Jones et du S&P500.

L'Oréal (+0,6%) annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la société japonaise Takami Co, qui développe et commercialise sous licence les produits de la marque de soin de la peau Takami, appartenant au Docteur Hiroshi Takami.

Le Conseil d'Administration du groupe TF1 (stable) a décidé de déprécier les actifs incorporels du pôle Unify à hauteur de 75 millions d'euros. ' Le groupe prend acte d'une phase de restructuration plus longue que prévue initialement, en partie due aux circonstances qui ont marqué l'année 2020, et qui devrait impacter les marges du pôle Unify et donc sa valeur ' indique la direction.

Barclays maintient son opinion 'pondérer en ligne' sur Suez avec un objectif de cours rehaussé de 11 à 18 euros, estimant que ses 'précédentes hypothèses macro-économiques très négatives ne semblent plus justifiées'.