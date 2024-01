Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: renoue avec les 7400 pts, le luxe en soutien information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur une hausse de 1,13%, à 7401 points, bien aidée par le rebond du luxe avec +2,5% pour LVMH, +2,2% pour Kering et +1,8% pour Hermès.



Sur le front des statistiques, les 'chiffres du jour' sont assez contradictoires aux Etats-Unis avec une chute de l'indice d'activité 'Philly FED' (attendu à -7, il ressort à -10,6) mais une hausse de +1,9% des permis de construire aux Etats-Unis (à 1,495 million), tandis que les mises en chantiers (-4,3%, à 1,46 million) ont moins baissé qu'attendu (1,43 million).



Le secteur de l'immobilier américain poursuit donc son évolution contrastée, le récent tassement des taux d'intérêt ne suffisant pas à raviver une demande freinée par des prix historiquement élevés et des stocks réduits.



La grosse surprise provient surtout du Département du Travail qui annonce -16.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 8 au 13 janvier, à 187.000, un des plus faibles scores des 50 dernières années (digne du plus pur 'plein emploi').



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 203 250 cette même semaine, soit un recul de 4.750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 26.000 pour s'établir à 1.806 000 lors de la semaine du 1er janvier, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



La résilience durable du marché du travail US est de nature à justifier des discours plus intransigeants concernant un éventuel desserrement des conditions financières par les membres de la FED qui surveillent d'une part l'inflation (les chiffres vont dans le bon sens) et l'emploi (beaucoup de salariés = beaucoup de pouvoir d'achat et un risque de tension sur les prix).



Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, souligne que si l'inflation tend vers l'objectif des 2%, cela ne devait pas précipiter d'éventuelles baisses des taux.



Les intervenants ont également dû digérer le discours tenu en marge du forum économique de Davos par Christine Lagarde, la présidente de la BCE.



Cette dernière a douché hier les espoirs de repli des taux dès le printemps en évoquant plutôt une baisse 'probable' au mois de juin.



'La grande question du moment est de savoir si 2024 démarre avec une gueule de bois logique après une fin d'année 2023 exceptionnelle ou s'il faut s'attendre à une année plus difficile devant nous', résume Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Ce contexte d'incertitude sur les taux a eu un impact les Treasuries américains à dix ans, qui continuent de se dégrader : le 'dix ans' prend +2Pts (après +10% la veille) et revient au-dessus à 4,12%.



La lourdeur de l'obligataire s'amplifie aussi en Europe, où le rendement du Bund allemand à dix ans - référence de la zone euro - prend +3,5Pts et remonte au-delà de 2,3070%.



L'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,086$/euro tandis que le Brent gagne 0,7%, autour des 78,7$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom va livrer 18 rames automotrices électriques ultramodernes à deux niveaux de type Coradia Max à DB Regio.



Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en Europe, annonce la finalisation de son premier investissement de Growth Equity dans la société Kinvent.



Pernod Ricard a annoncé hier le lancement de Beefeater 0,0%, soit la déclinaison sans alcool d'une de ses marques les plus prestigieuses.



Enfin, LVMH annonce la nomination de Michael Burke en tant que Président-directeur général du LVMH Fashion Group.





