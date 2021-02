Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : remonte à 5760, courant vendeur sur l'obligataire Cercle Finance • 22/02/2021 à 15:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a entamé le terme boursier de mars en baisse de -1%, vers 5.703, avant d'effacer deux tiers des pertes initiales et de remonter vers 5.757Pts, alourdie par la poursuite du net courant vendeur sur les marchés obligataires et la remontée des rendements à des niveaux plus observés aux Etats Unis depuis fin février 2020. La 'magie du lundi' n'opère pas cette fois-ci mais cela ne remet pas en cause la rotation sectorielle au détriment des actifs de 'précaution', au profit des actifs les plus volatils, à commencer par le bitcoin dont la valeur unitaire a dépassé celle d'un lingot d'or ce weekend (à 57.800$). Sur le marché américain des Treasuries, le rendement à dix ans se tend vers 1,35% alors qu'il avait terminé la semaine passée sur un nouveau pic de tension de +5 points à 1,34%. Cela devrait pénaliser le Nasdaq, attendu en repli de -1,3%, le S&P500 perd 0,7% en réouverture. Les rendements obligataires de la zone euro emboîtent logiquement le pas aux Treasuries. Le Bund 10 ans, considéré comme le baromètre du marché obligataire de la zone euro, remonte à -0,3%, tandis que l'OAT française a failli repasser positif ce lundi (-0,03% puis -0,065% vers 15H). Le début de semaine pourrait aussi être plombé par la remontée des prix des matières premières, qui confirment le scénario d'une poussée inflationniste dans les mois à venir (hausse moyenne de +75% depuis début avril 2020). Le brut léger américain reprend 1,2% à près de 60$, le Brent grimpe vers 63,8$ tandis que le cuivre flambe de près de 2%. Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Ifo qui avait récemment traduit un net recul de la confiance des chefs d'entreprises allemands. Le climat des affaires s'améliore notablement en Allemagne en février, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 92,4 à comparer à 90,3 pour le mois précédent (révisé d'une première estimation de 90,1). C'est l'activité industrielle qui se montre très robuste alors que tout ce qui touche aux 'loisirs' et l'aérien sont durablement sinistrés: le gouvernement allemand revoit ainsi de -30% sa prévision de croissance pour 2021, de +4,4% à +3% car le poids du 'tertiaire' reste bien supérieur à celui de l'industrie. A Paris, Faurecia publie au titre de 2020 un résultat net (part du groupe) de -379 millions d'euros, à comparer à +590 millions en 2019, et une marge opérationnelle de 2,8% pour des ventes en baisse de 17,5% à 14,65 milliards (-19,6% en organique). Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Profit4SF, société néerlandaise de conseil en technologie et gestion d'entreprise spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients aux Pays-Bas.

