Paris : remonte à 0,2% des 6.044, pluie de records à WStreet

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris clôture résolument en territoire positif, au plus haut du jour, à 6.031Pts, sur un gain de +0,3% qui rapproche le CAC40 de sa meilleure clôture historique des 6.044Pts du 3 janvier. Les gains se sont affirmés alors que Donald Trump a tenu une brève conférence de presse où il a expliqué que l'attaque iranienne de la nuit dernière n'a pas fait de victimes côté américain et des dégâts très limités (qu'il n'a pas détaillé), de telle sorte que la meilleure réplique ne sera pas une riposte militaire mais un renforcement des sanctions économiques. Cette désescalade qui était déjà pressentie depuis les 1ères heures du jour rassure les marchés et notamment Wall Street, qui repart à la conquête des ses records absolus, avec à mi-séance +0,7% sur le Dow Jones, +0,7% sur le S&P500 à 3.261 (nouveau record) et +0,8% sur le Nasdaq qui culmine désormais à 9.140Pts, un nouveau record absolu également. Les spécialistes du pétrole estiment que le risque d'escalade des tensions est très faible à court comme à moyen terme: le repli des cours du pétrole (-4% sur le WTI vers 60,3$) après +4,5% cette nuit semble démontrer que ce 'coup de chaud' ne fut qu'une réaction épidermique. Du côté des statistiques, le déficit du commerce extérieur de marchandises de la France s'établit à 5,6 milliards d'euros sur le mois de novembre 2019, à comparer à un déficit de 4,9 milliards le mois précédent, d'après les données de l'administration des douanes. Après une hausse de 0,2% en octobre 2019 (chiffre révisé par rapport à -0,4% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 1,3% en novembre par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis. Le chiffre le plus attendu était l'enquête ADP sur l'emploi aux États-Unis: le secteur privé américain a généré 202.000 emplois le mois dernier, un score bien supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'établissait à 160.000. Il témoigne ainsi d'une très nette accélération par rapport aux 67.000 créations de postes enregistrées en novembre. Sur le marché des changes, l'euro recule à 1,1125 dollar. Le Brent accélère son repli avec -1% à 67,65 dollars. Dans l'actualité des valeurs, 2 titres sensibles à la hausse du Dollar sont en tête du CAC40 avec +2% sur Airbus et Michelin, mais c'est Sodexo qui s'impose en tête du classement avec +2,5%. La filiale bancaire du groupe d'assurance AXA France devrait transférer ses activités informatiques et une partie de son back-office chez Arkéa Banking Service (ABS) indique ce matin les Echos. Près de 200 salariés sur près de 800 devront donc être transférés chez ABS, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa rajoute le quotidien. Ce transfert devrait intervenir à la fin du premier semestre. Alstom fait part d'un contrat de sept ans d'environ 755 millions d'euros (642 millions de livres) avec Avanti West Coast, le nouvel opérateur de la West Coast Mainline au Royaume Uni, pour rénover et assurer l'entretien des 56 trains électriques Pendolino. Jefferies réaffirme son conseil 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 185 à 182 euros sur Pernod Ricard, jugeant qu'il 'n'est pas cher pour un groupe qui devrait combiner une croissance des ventes dans le milieu de la plage à un chiffre avec une expansion de marge'. L'analyste Barclays confirme ce mercredi sa recommandation 'neutre' ('equal weight') sur le titre du groupe Carrefour, après des résultats préliminaires du T4 'pas aussi mauvais que redouté'. L'analyste Berenberg a annoncé ce matin revoir à la baisse sa recommandation sur le titre du groupe Elis, passant d''Achat' à 'Conserver'. La cible à 19 euros est confirmée.

