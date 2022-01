Paris: réduit sa perte hebdo de -3% à -1,5% grâce à W-Street information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 19:21

(CercleFinance.com) - Avec avoir perdu jusqu'à 2,6% au cours de la journée, la bourse de Paris est parvenue à limiter son repli à 0,82% à la clôture, à 6.965 pts. L'indice parisien cède toutefois 1,5% en hebdomadaire et plus de 3% depuis le début de l'année.



Les investisseurs restent enclins à la prudence vu les anticipations de hausse de taux aux Etats-Unis et la montée des tensions sur le plan géopolitique...



A Wall Street, les indices US sont vite repassés dans le vert après une ouverture mitigée et ils accroissent leurs gains à mi-séance: le Dow Jones progresse de 0,5%, le S&P 500 +1,9% et le Nasdaq de +1,7% à 13.380.



De son côté l'Euro-Stoxx50 cède plus de 1,1% vers 4.135 et se rapproche du support des 4.080Pts, dans le sillage de Francfort avec un DAX à -1,3% vers 15.325 (après 15.120 au plus bas).



L'Allemagne est très prudente sur le dossier ukrainien, les risques de conflit à court terme subsistent mais Berlin ne veut pas adopter le train de sanctions voulues par Joe Biden et l'OTAN. Les tensions avec Moscou préoccuperont les marchés tant qu'une issue n'aura pas été trouvée.



Toujours sur le plan géopolitique, Aurel BGC annonce que l'UE a engagé une procédure contre la Chine devant l'OMC, pointant des pratiques commerciales discriminatoire contre la Lituanie.



Sur le front macroéconomique, les données publiées ce vendredi sont globalement décevantes.

L'indice de confiance des consommateurs américains s'est nettement dégradé en janvier, à 67,2, un niveau inférieur à la première estimation de 68,8 et en net recul par rapport au niveau de 70,6 atteint en décembre.



La composante du jugement des ménages concernant leur situation actuelle a également chuté à 72 contre 74,2 au mois de décembre, une dégradation qui semble avant tout liée à la résurgence de l'épidémie de Covid.



La composante des anticipations s'est, elle, détériorée de manière encore plus nette, à 64,1 contre 68,3 le mois dernier, un repli que l'UMich explique par la remontée de l'inflation et la contraction des salaires réels.



Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages (chiffre publié à 14H30) se sont contractée de 0,6% en décembre 2021 par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce.



Leurs revenus ont par contre augmenté de 0,3%, conformément au consensus, sachant que des bonus records étaient attendus dans le secteur de la finance.



En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,1 point à +5,8% en données totales, et de 0,2 point à +4,9% hors énergie et alimentation.



Outre-Rhin, Destatis fait état d'un recul de 0,7% du PIB allemand au 4ème trimestre 2021, en données ajustées de prix et de variations saisonnières et calendaires, à comparer à une hausse de 1,7% enregistrée au troisième trimestre. En rythme annuel, le PIB se trouve réduit à +1,4% contre +2,9% au T3, un repli de seulement -1%, vers 1,9% était attendu.



Par ailleurs, la croissance du PIB français s'est poursuivie au quatrième trimestre (+0,7% après +3,1%, soit +7% en rythme annuel après -8% en 2020), mais à un rythme plus modéré qu'au trimestre précédent, de même que celle du PIB espagnole (+2%, soit 0,6 point de moins qu'au troisième trimestre).



Autre donnée publiée ce vendredi matin, l'indice du sentiment économique (ESI) s'est encore tassé en janvier par rapport au mois précédent, tant dans l'UE (-1,4 point à 111,6) que dans la zone euro (-1,1 point à 112,7), mais est resté globalement élevé, selon la Commission européenne.



Dans l'actualité des valeurs françaises, LVMH (+3,2%) a publié hier soir des ventes de 64,2 MdsE au titre de l'exercice 2021, soit une progression de 44% par rapport à 2020. Le résultat net part du groupe affiche une progression de 156% en un an, à 12 MdsE.



La dégringolade s'achève pour Orpea (+6% à 42E) et Korian (+9% à 21E) après de nouveaux planchers testés en matinée à respectivement 37,25E et 19,18E.



De son côté, JC Decaux (+13%) a dévoilé un chiffre d'affaires ajusté 2021 de 2744,6 ME, en croissance organique de 18,5% par rapport à l'exercice précédent, notamment tiré par une très forte croissance du digital et un quatrième trimestre au-dessus des attentes.

Alstom, dégradé par Exane/BNP-Paribas rechute de -8% vers 27,7E.



Par ailleurs, à la suite de l'avis favorable des autorités européennes de la concurrence, le groupe de services multi-techniques Spie (-0,2%) annonce avoir finalisé, le 25 janvier, le rachat de Worksphere, spécialiste néerlandais des services au bâtiment intelligent et durable.



Enfin, SES-imagotag (+1%) a fait état de ventes 'record' au titre de son quatrième trimestre et de l'exercice 2021. Au cours des trois derniers mois de l'année, son chiffre d'affaires s'est établi à 132,3 millions d'euros, soit une croissance de 34% d'une année sur l'autre.