Paris : record battu pour le 'GR', feu d'artifices à W-Street

(CercleFinance.com) - Paris en termine sur un gain de +0,2% (à 6.042,5Pts): il n'a manqué que 1,5Point d'indice pour inscrire un nouveau record absolu de clôture (6.044Pts le 3 janvier) mais le CAC40 a battu son record annuel intraday à 6.071Pts.

En revanche, le CAC4 'GR' réalise le doublé en inscrivant ce matin un nouveau record absolu à 16.516Pts puis en clôture à 16.437 (contre 16.422 le 03/01).

A noter que Francfort fait beaucoup mieux que Paris : le DAX30 s'envole de +1,3% à 13.492, il a affiché jusqu'à +1,5% et culminé vers 13.521Pts. Il dope l'Euro-Stoxx50 (+0,6%) qui tutoie les 3.800Pts.

A Wall Street, nouveau 'carton plein'de records avec de nouveaux zéniths historiques la à mi-séance: 28.988 pour le Dow Jones (il tutoie 29.000, à 3,3% des 30.000), 3.274 pour le S&P500 et 9.218 pour le Nasdaq (environ +1%): les 'GAFAM' continuent de surperformer (+1,3% en moyenne) et Apple bat un nouveau record absolu (+2,5% à 310,5$).

Les indices US sont bien partis pour inscrire une 15ème semaine de hausse d'affilée (le rallye haussier dure donc depuis 54 semaines à New York).

Depuis mercredi 16H00 (conférence de presse de Donald Trump), l'optimisme semble l'emporter sur les tensions géopolitiques, les investisseurs réagissant favorablement aux dernières déclarations de Washington et de Téhéran qui semblent exclure le scénario d'une guerre imminente entre les États-Unis et l'Iran.

Du côté des statistiques, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,3 milliards d'euros en novembre 2019 (estimation Destatis en CVS), à comparer à 20,4 milliards le mois précédent.

Par ailleurs, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 1,1% en novembre selon des données ajustées de Destatis, après une baisse de 1% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -1,7% pour octobre).

En revanche, les exportations allemandes ont reculé de -2,3% en novembre contre -0,5% anticipé.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en baisse de -9.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 222.000 à 223.000).

Le Département américain du Travail dévoile un score de 214.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage tandis que la moyenne mobile sur quatre semaines ressort à 224.000, en baisse sensible de -9.500 en une semaine.

Sur le marché des changes, l'euro faiblit de -0,2% à 1,10900 dollar. Le Brent poursuit sa chute à 64,5$ (-1,6%), et le WTI à New York est repassé sous les 60$ (-1,5% à 58,7$, soit -7% en 24 heures)

Dans l'actualité des valeurs, les vedettes de l'année 2019 creusent de nouveau l'écart avec ST-Micro (+2,4% et record à 25,2E), LVMH puis Safran (+1,4% et record absolu respectif à 424,5E et 139,4E).

Sodexo (-6,3%) affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2019-2020 suivant la tendance du trimestre précédent, avec une progression de 7,1% à 6.076 millions d'euros, dont une croissance interne de 3,8%.

Air France-KLM (4%) fait part d'un trafic passage total en croissance de 3,5% au titre du mois de décembre, sur la base d'une capacité en hausse de 2,6%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,7 point à 86,4%.