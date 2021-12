Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : rebondit en même temps que les espoirs sur le vaccin information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne un peu plus de 1%, à 6790 points, portée par l'espoir que les vaccins actuels pourraient se montrer efficace contre Omicron, le nouveau variant du coronavirus. Les marchés semblent en effet avoir été rassurés par la prise de parole d'un responsable de l'Université d'Oxford, d'après lequel il n'est pas acquis que les vaccins actuels ne protègent pas contre les nouvelles mutations du Covid-19. Les acteurs de marché ont aussi relevé les informations selon lesquelles la FDA américaine avait approuvé hier le traitement anti-Covid mis au point par le laboratoire Merck. 'S'il n'est pas encore établi que le médicament agisse sur le variant Omicron, l'arrivée de nouveaux traitements constitue une bonne nouvelle à l'approche de la saison hivernale', estime Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank. Après s'être fait peur hier matin en lâchant jusqu'à 1,6%, l'indice parisien avait finalement réussi à atténuer ses pertes mardi pour achever la séance sur un repli de 0,8%. Avec un volume d'échanges assez exceptionnel de 8,5 milliards d'euros traités - soit un milliard de plus que vendredi - cette journée de mardi s'impose de loin comme la séance la plus active de l'année. Les marchés d'actions américains avaient, eux, bien débuté la séance, avant que Jerome Powell ne fasse tout basculer. Lors de son audition conjointe avec Janet Yellen devant le Congrès, le président de la Fed a en effet jugé qu'il était le moment de retirer le vocable 'transitoire' pour caractériser l'inflation. Encore plus surprenant au vu du contexte incertain suscité par le variant Omicron, Powell a également indiqué qu'il proposerait que le 'tapering' soit accéléré lors du prochain FOMC de la mi-décembre. Cela n'a pas été vraiment pas du goût de Wall Street, qui a de nouveau basculé en mode d'aversion au risque en seconde partie de séance. Au coup de cloche final, le Dow Jones lâchait 1,9% et le Nasdaq perdait 1,5%. Au rayon statistiques, les investisseurs attendent la publication, ce matin, des indices des indices PMI d'IHS Markit sur l'industrie manufacturière en Europe puis celle, dans l'après-midi, de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis. En France, l'indice PMI d'IHS Markit pour l'industrie manufacturière ressort à 55,9 en novembre, contre 53,6 en octobre. Il s'agit du premier redressement de l'indice depuis mai, ce qui met fin à cinq mois consécutifs de ralentissement de la croissance. Ce redressement de l'indice global a notamment résulté d'une stabilisation des niveaux de production en novembre après un fort repli en octobre. Certaines entreprises interrogées ont indiqué avoir bénéficié d'un rebond de la demande ce mois-ci. 'Malgré ce changement de direction positif, les données PMI continuent d'indiquer d'importantes perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, celles-ci pesant sur les marges bénéficiaires des fabricants', pointe cependant IHS Markit. Les intervenants seront aussi attentifs à l'évolution des indicateurs mesurant l'état des goulots d'étranglement, à la fois du côté des délais de livraison et des inventaires. Enfin, dans l'actualité des valeurs françaises, Sanofi annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'Origimm Biotechnology, société autrichienne spécialisée dans la R&D d'antigènes qui visent à moduler la réponse immunitaire dans les maladies de la peau associées au microbiote cutané. CNP Assurances a déclaré mercredi avoir finalisé l'acquisition de l'activité d'assurance-vie du groupe britannique Aviva en Italie, une opération qui avait été initialement annoncée en mars dernier. Aéroports de Paris (ADP) annonce que sa coopération industrielle appelée HubLink avec Royal Schiphol Group a pris fin le 30 novembre, marquant le début d'un processus de cession ordonnée des participations croisées de 8% entre les deux groupes aéroportuaires.

