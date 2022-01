Paris: rebond en demi-teinte, le Nasdaq accélère son rebond information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 18:38

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à 1,5% dans la matinée, la bourse de Paris achève la séance du jour avec un gain de 0,95%, à 7.183 points. Dans le même temps, l'Euro-Stoxx50 s'arroge 1%, tout comme le DAX (+1,1%).



Outre-Atlantique, à mi-séance, le Nasdaq avance de +1,8% (il triple son avance en 3 heures) et le S&P-500 grappille 0,4% tandis que le Dow Jones grappille 0,1%.



Le reflux des taux américains n'est finalement pas très significatif : le rendement des Treasuries à dix ans amorce un mouvement de repli de 1,800% en direction de 1,77%... mais cela reste supérieur aux plus hauts niveaux observés fin mars 2021 et proche du plus haut de deux ans : les anticipations inflationnistes deviennent un sujet central.



C'est que Jerome Powell vient de réaffirmer devant la commission qui l'auditionne pour prolonger son mandat de 4 ans.

Il explique que le marché de l'emploi s'est repris incroyablement vite et que l'économie américaine n'a plus besoin d'une politique monétaire ultra-accommodante... ni d'achat d'actifs puisqu'il est question de réduire le 'bilan' de la FED.



En ce qui concerne les salaires, leur hausse est souvent une bonne nouvelle même si cela maintient l'inflation à un niveau élevé.



Les intervenants de marché suivront donc avec attention la publication, demain, des derniers chiffres du 'CPI' aux Etats-Unis.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient bien entraîner une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'Etat et raviver les craintes sur de futures hausses de taux.



Les économistes d'Oddo BHF disent attendre une modération des prix à la consommation d'un mois sur l'autre, mais une nouvelle accélération sur un an liée à un effet de base défavorable.



Bref, pas de quoi y voir beaucoup plus clair sur la trajectoire future de l'inflation, reconnaissent les analystes de la banque privée.



'La Fed ne peut que rester en alerte dans ces conditions', concluent-ils.



De surcroît, les investisseurs semblent ne pas trop vouloir s'engager avant le démarrage de la 'saison' des résultats trimestriels, dont le coup d'envoi sera donné vendredi par les publications géants bancaires JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo.



Du coté des valeurs du SBF-120, Technip Energie (+5,9%) réagit très favorablement à plan de rachat de 1,8 millions de titres).

Alstom a signé un contrat-cadre avec Norske Tog (NT) pour fournir un total de 200 trains régionaux Coradia Nordic. Évalué à plus de 1,8 milliard d'euros, ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l'histoire norvégienne. Le montant de la première commande ferme de 30 trains s'élève à 380 millions d'euros.



Airbus a signé un contrat avec Azorra portant sur vingt-deux appareils de la famille A220, dont vingt A220-300 et deux ACJ TwoTwenty. Azorra est un loueur d'avions basé à Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis, qui se concentre sur les avions d'affaires, régionaux et de taille moyenne ('crossover').



Plastic Energy et TotalEnergies (+1,8%) annoncent la signature d'un nouvel accord pour promouvoir la technologie du recyclage chimique des plastiques. Plastic Energy construira sa seconde usine de recyclage chimique à Séville pour transformer, via leur procédé breveté, des déchets plastiques en une matière première recyclée appelée ' TACOIL '.