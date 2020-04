Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : rebond à 4460Pts, hausse des indices US Cercle Finance • 27/04/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche une hausse médiane de +1,8% dans des volumes inférieurs à 1 milliard d'Euro, ce qui semble démontrer que tout le monde a bien acté la prise de contrôle du marché par la banque centrale et attend un nouveau 'signal', peu importe qu'il soit complètement déconnecté de la sphère du réel: la rechute de -20% du WTI 'juin', sous les 14,5$ par exemple, de -9%du Brent sous les 20$ à Londres ne semble inquiéter personne en ce lundi. Les investisseurs ont bien compris qu'il n'y a plus qu'une alternative : acheter en 'suiveur de tendance' ou s'abstenir de vendre. Même si la plupart des chiffres 'macro' n'ont plus aucun impact sur les cours (puisque les banques centrales 'payent' systématiquement pour empêcher la chute des cours), les investisseurs limitent leurs initiatives dans l'attente de prendre connaissance de nombreux résultats d'entreprises et publications macroéconomiques, en plus du contenu d'une réunion de la Réserve fédérale américaine. 'Le premier objectif haussier mesuré est de revenir progressivement sur la base du gap des 4.520/4.625 points, à scénario contraire la complexité est de tenir cette zone support des 4.310 points. La fracture de ce niveau sensible serait synonyme d'un retournement de tendance plus significatif', tempèrent les équipes de Kiplink ce matin. Rappelons que le marché parisien avait rechuté de -1,3% vendredi, un peu en-dessous de son palier des 4.400 points, un pas en arrière portant à plus de 1,8% le total de sa perte hebdomadaire. Du coté des statistiques, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France (hors Mayotte) en mars 2020 enregistre sa plus forte hausse depuis le début de la série en 1996 (+246 100, soit +7,1 %), pour s'établir à 3 732 500 selon la Dares. Les investisseurs jetteront un oeil attentif à l'entame, demain, de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed. Cet événement devrait être l'occasion de faire un premier bilan des nombreux programmes d'intervention (rachats d'actifs, injections de liquidités, soutien aux ménages et PME) dévoilés depuis le début de la crise... et des 'fuites' parfaitement organisées émanant de patrons de FED régionales nous ont appris dès vendredi qu'il existait un 'débat' sur la question des taux négatifs. Autrement dit, la FED ne s'interdit aucune stratégie, en plus d'être en mode 'QE no-limit'. La FED pourrait donc apporter un soutien supplémentaire en cas de mauvais accueil réservé par Wall Street aux nombreux indicateurs économiques de premier plan, à commencer par les premières estimations du PIB des États-Unis. Nous découvrirons également les 1ères estimations de PIB concernant la zone euro et de la France au titre du premier trimestre. Dans l'attente, l'Euro reprend quelques couleurs, avec un gain de +0,5% à 1,0855/$. L'Or se négocie entre 1.720 et 1.725, toujours à proximité de son zénith annuel. Dans l'actualité des valeurs, Renault bondit de +7,5% avec un premier soutien de 5MdsE, son fournisseur Michelin grimpe dans son sillage de +6%. Air France-KLM (+1%) a indiqué vendredi soir s'être mis d'accord avec l'Etat français et des institutions bancaires sur les différents volets d'un mécanisme de soutien dédié à Air France, restant subordonné à son approbation par la Commission Européenne. Ce mécanisme comprend un prêt de quatre milliards d'euros octroyés par six banques, bénéficiant d'une garantie de l'Etat français à hauteur de 90%. Il prévoit aussi un prêt d'actionnaire de l'Etat français de trois milliards d'euros. Alten affiche un chiffre d'affaires de 690,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 7,3% (+4% à périmètre et change constants), avec un repli de 0,1% en France et une hausse 13,2% à l'international. L'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Axa, estimant, en amont des résultats au T1, qu'après une 'baisse attendue de la marge de solvabilité, le groupe [sera] à même de résister à la crise'. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 24 euros, pour un potentiel de +65%. Crédit Suisse maintient sa recommandation à surperformance sur la valeur Air Liquide avec un objectif de 130 E. ' Air Liquide se négocie avec une remise de 8% par rapport à ses homologues américains ' indique le bureau d'analyses.

