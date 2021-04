Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : réalise un bon début de trimestre, record du S&P500 Cercle Finance • 01/04/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris attaque le 2ème trimestre du bon pied, malgré le début d'un confinement de 4 semaines (minimum) qui va plomber la croissance et prolonger la récession des 2 trimestres précédents. Le CAC40 'GR' vient d'ailleurs d'inscrire un nouveau record absolu au-delà des 17.000Pts tandis que le CAC 'PX1' gagne 0,7% et vient de tester 6.100, 0,2% de son zénith du 19 février 2020. L'Euro-Stoxx50 bat de son côté un nouveau record à 3.945Pts (+0,6%), bien aidé par les robustes PMI manufacturiers publiés ce matin dans l'Eurozone. A Wall Street, le S&P500 bat déjà un record en préouverture (à 3.995) : il n'est plus qu'à 5Pts des '4.000' (à 0,13% près). Comme prévu, Joe Biden a dévoilé hier soir les 25 pages de son plan de 2.000 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures des Etats-Unis au cours des huit années à venir. Ce plan d'investissement, qui doit encore être approuvé par le Congrès, a soutenu la hausse des marchés actions depuis le début de l'année et semble désormais bien intégré dans les cours. Mais les investisseurs commencent à anticiper un second volet d'un montant équivalent qui pourrait être présenté avant l'été. Si Wall Street n'a pas exulté face à de telles promesses, c'est parce que la hausse des taxes sur les entreprises et les ménages les plus riches devrait rapporter 1.000Mds$ selon les calculs de joe Biden. Cependant, l'indice du CBOE qui mesure la volatilité du S&P 500 a perdu plus de 1% pour repasser sous le niveau des 20 points, souvent jugé critique. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie vers 1,695% (-2,5Pts) après la publication des inscriptions aux allocations chômage : elles ont rebondi de +61.000 à l'issue de la semaine du 27 mars aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 719.000, contre 658.000 (chiffre révisé de 684.000 en estimation initiale) la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines s'est aussi établie à 719.000, en repli de 10.500 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de -46.000 la semaine du 20 mars, à 3.794.000. C'était la journée des 'PMI' ce jeudi: l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé à 62,5 en mars (révisé d'une estimation flash qui était de 62,4), contre 57,9 en février, se hissant donc à son plus haut niveau depuis le lancement de l'enquête il y a presque 24 ans. En France, le PMI manufacturier a progressé de +0,5Pt à 59,3, en Italie, il s'est envolé de 56,9 vers 59,8, la hausse la plus rapide depuis 21 ans (mais c'était avant le reconfinement). L'ISM manufacturier, qui sera publié aux Etats-Unis dans l'après-midi, devrait également avoir progressé en mars, au-delà du seuil des 60 points, alors que la vigueur de l'activité industrielle alimente les pressions de prix en amont. A Paris, Sodexo a fait état ce matin d'un résultat net ajusté de 128 millions d'euros pour les six mois clos au 28 février, contre 424 millions d'euros pour le premier semestre 2019-2020, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires ressort à 8.595 millions d'euros, soit une baisse de 26,5%... il devrait souffrir du 3ème confinement annoncé hier. Vinci annonce avoir signé un accord avec ACS pour l'acquisition de ses activités énergie, un ensemble d'environ 45000 collaborateurs, générant un chiffre d'affaires de plus de six milliards d'euros, avec une marge de ROPA supérieure à 6%. Le prix d'acquisition est estimé à environ 4,9 milliards. Atos chute de 16% jeudi à la Bourse de Paris (vers 56E) suite à la parution d'un communiqué faisant état d'erreurs comptables au sein de deux filiales américaines. La SSII explique que ses commissaires aux comptes ont émis une 'réserve' concernant ces deux entités, qui représentant 11% du chiffre d'affaires, invoquant la nécessité de réaliser des 'travaux supplémentaires'. Dans leur rapport, les commissaires aux comptes évoquent 'plusieurs erreurs comptables', ainsi qu'un 'risque de contournement des contrôles'. Solution 30 qui est disculpé par un audit indépendant du soupçon de blanchissement d'argent de la MAFIA (largement relayé par le fonds vautour Muddy Waters) gagne de 26 à 30% (il oscille autour de 14E). Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours ajusté de 183 à 184 euros (mise à jour des paramètres de marché), après la présentation par le groupe de services informatiques, de ses très attendus objectifs à moyen terme.

